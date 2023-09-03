全美最貧困也最「憂鬱」西維州洛根郡飆32%發病率
聯邦疾病防治中心(CDC)6月發布調查報告，18%美國成年人一生中曾被診斷患有憂鬱症。全國成人憂鬱症發病率最高的10個郡，西維吉尼亞州占八個；該州也是全國貧困率和健康狀況最差的州。其中，西維州洛根郡(Logan County)估計有32%成年人曾被診斷出患有憂鬱症，是全國發病率最高地區，幾乎是全國的兩倍。
CDC在2020年對全國各郡近40萬人進行調查，結果顯示，即使在同一州不同地區內的憂鬱症發病率都有很大差異。發病率最高的郡大都位於阿帕拉契地區(Appalachia)13州一帶；包括密西西比河流域南部，尤其是阿肯色、路易斯安納、田納西、密蘇里、奧克拉荷馬以及華盛頓州。比率最低的州包括加州、伊利諾、阿拉斯加和夏威夷州。
健康專家表示，近幾十年來，憂鬱症在美國已上升到流行疾病水平，新冠疫情讓這問題更加嚴重。隨著人們逐漸意識到憂鬱症發病率愈來愈高，拜登政府已宣布擴大心理健康護理計畫範圍。
位於阿帕拉契煤礦區的洛根郡有3萬1000居民，有近四分之一生活在貧困中；當地人得知家鄉是全國最貧困的郡，很少人表示驚訝。
「這裡真的是憂鬱症的所在地，」洛根智選假日酒店(Holiday Inn Express & Suites)櫃台人員湯布林(Marie Tomblin)說，她姊姊、女兒和其他家庭成員都患過憂鬱症，她「經常看到這種情況，大家還認為這種感受很正常，也不想承認自己有問題」。
不過，在全國憂鬱症發病率上升之際，聯邦醫療保險(Medicare)數據顯示，近年西維吉尼亞州，尤其是洛根郡接受治療的患者正在增加。2020年全國Medicare投保人有18%接受過憂鬱症相關醫療，高於2012年的16%；洛根郡2020年Medicare投保人接受憂鬱症治療的比率為28%，高於2012年的21%。
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