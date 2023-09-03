WSJ民調：川普黨內初選59%支持度擴大領先 德桑提斯剩13%

華爾街日報(WSJ) 2日公布最新民調 結果，角逐共和黨 總統提名的各參選人當中，前總統川普 獲得59%受訪者支持，共和黨初選選民壓倒性認為，他遭四項刑事起訴，官司站不住腳；第二名為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，僅獲13%支持，其餘參選人的民調支持率都只有個位數。

華爾街日報報導，民調結果顯示，一度是川普、德桑提斯兩人角逐提名的局面，現已變成一面倒，川普目前在黨內睥睨群雄，59%的支持率相形4月足足上漲11個百分點，對德桑提斯的領先幅度也成長到46個百分點。

這次民調凸顯2024年共和黨初選的一大特色：過去參選人若遭刑事起訴，可能就一蹶不振，但這次只加強聲勢領先的參選人。兩宗川普遭起訴案，涉及他2020年敗選後使盡手段，想留在總統位子，罪名包括多次不實宣稱選舉有廣泛舞弊。

被問到川普遭起訴四次，逾六成共和黨初選選民表示，每次都出於政治動機，沒有根據。約78%受訪者表示，川普2020年選後的舉動都理直氣壯，想確保得票精準，僅16%說他想阻攔國會認證勝選者是拜登為非法。約48%受訪者表示，川普遭起訴，他們更可能在2024年投票給他，而16%表示，他們較不可能支持他回鍋總統。

這次民調也發現，假如2024年再現2020年光景，川普與拜登總統對決，兩人勢均力敵，另兩位第三黨參選人，選民興趣缺缺；川普獲40%支持，拜登為39%；綠黨及自由黨的可能參選人合計斬獲3%，約17%受訪人尚未決定投誰。

若排除其他參選人，由川普與拜登對決，那兩人打成平手，各取得46%支持，8%尚未決定投給誰。

這次民調由共和黨法布里西歐(Tony Fabrizio)、民主黨波西安(Michael Bocian)兩位民調專家共同舉辦；法布里西歐表示，鑒於川普被起訴，前、現任總統可能於普選再度對決，民調支持率這麼接近，令人震驚。

波西安表示，德桑提斯的支持率垮了；回到4月，他似乎還有可能一搏，似乎有人願聽他講話，但現已完全倒了，他流失的人氣都回到川普。

WSJ這次民調透過手機、市話、發簡訊及填線上問卷進行。