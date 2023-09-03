拜登佛州勘災 德桑提斯50哩外災區派發快餐 避不見面

颶風伊達利亞肆虐後，拜登總統(中)2日探訪佛州災區，他身後是傾倒的大樹和損壞的房屋。(美聯社)

拜登 總統2日赴佛羅里達州視察颶風伊達利亞(Hurricane Idalia)災情；值得注意的是，做為共和黨 總統提名參選人的佛州州長德桑提斯 ，並沒有與拜登會面。德桑提斯的理由是，與總統會面可能阻礙救災工作；在拜登到訪時，德桑提斯與太太凱西則在50哩外的災區派發福來雞(Chik-fil-A)快餐。

拜登1日曾一度表示將與德桑提斯會面，但幾小時後，州長辦公室卻聲稱，沒計畫舉行會面。德桑提斯發言人雷德芬(Jeremy Redfern)表示：「受到風災影響的鄉村地區，光是召開此類會議的安全準備工作，就足以暫停正在進行的災後工作。」

雙方曾稱救災不分黨派

三級颶風伊達利亞8月30日登陸佛州，造成洪災。拜登和德桑提斯最初都表示，幫助風暴受害者將超越黨派分歧。颶風登陸前，德桑提斯還說：「政治季節歸政治季節，遇上可能奪去人民生命生計的事，另當別論。」

8月31日，拜登曾開玩笑說，他與德桑提斯經常討論伊達利亞，兩人「應設立直撥專線」。同一天，國土安全顧問舍伍德-蘭德爾(Liz Sherwood-Randall)告訴記者，拜登和德桑提斯「在共同努力協助有需要的佛州民眾時，表現得非常融洽」。但24小時後，這種合作精神似乎消失了，德桑提斯開始暗示，總統出訪的後勤工作，將讓救災情況變得複雜。

包括美聯社和紐約時報，都提到2012年颶風珊迪(Hurricane Sandy)重創新澤西州，時任共和黨州長克利斯蒂(Chris Christie)擁抱前來視察的總統歐巴馬(Barack Obama)，結果遭到共和黨圈內的極大批評。克利斯蒂也是2024年總統候選人，在8月共和黨總統辯論會上，這起事件還再度被拿出來質疑。

分析：州長出於政治考量

顯然，天災過後，擱置政治競爭可能引發很棘手的問題。對德桑提斯和拜登來說，因為處理伊達利亞產生的任何政治後果，可能都會非常嚴重。 颶風伊達利亞肆虐後，拜登總統(中)2日探訪佛州災區，他身後是傾倒的大樹和損壞的房屋。(Getty Images) 颶風伊達利亞肆虐後，拜登總統(中)2日探訪佛州災區，他身後是一棟被連根拔起的大樹。(美聯社)

來源:FOX 35 Orlando