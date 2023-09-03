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噬肉菌在美國沿岸大量繁殖蔓延 長周末海灘戲水要小心

編譯盧炯燊／綜合2日電
一種致命的噬肉菌(flesh-eating bacteria)正在美國沿岸大量繁殖蔓延，醫生警告民眾若趁勞工節周末假期到海灘遊玩，務必加倍小心。(美聯社)
一種致命的噬肉菌(flesh-eating bacteria)正在美國沿岸大量繁殖蔓延，醫生警告民眾若趁勞工節周末假期到海灘遊玩，務必加倍小心。(美聯社)

一種致命的噬肉菌(flesh-eating bacteria)正在全美沿岸大量繁殖蔓延，醫生警告民眾若趁勞工節周末假期到海灘遊玩，務必加倍小心。

所謂噬肉菌是由創傷弧菌引起的傷口感染，這種細菌會在傷口上迅速繁殖及引發潰爛，甚至導致組織壞死。

阿拉斯加州海灘也見此菌

在美國，噬肉菌原只局限於墨西哥灣，但由於海水溫度上升，它們在溫暖海水中得以大量繁殖，現已擴散到其他沿海地區，從佛羅里達州到新澤西州，甚至阿拉斯加州海灘，都已發現這種細菌。

噬肉菌是由創傷弧菌引起的傷口感染，這種細菌會在傷口上迅速繁殖及引發潰爛，甚至導致...
噬肉菌是由創傷弧菌引起的傷口感染，這種細菌會在傷口上迅速繁殖及引發潰爛，甚至導致組織壞死。(美聯社)

今年迄今，佛州、紐約州及康州共有九人感染噬肉菌死亡；專家擔心到2040年，它會擴散到全美沿海各州。

遭魚貝岩石割傷 恐致敗血截肢

預計在4日勞工節，全國會有一半人口，即約1億6300萬人出遊，當中有許多會湧到海灘，抓住夏天的尾巴；他們可能因此不知不覺處於噬肉菌危險之中。因為它通常會附著於魚鰭、貝殼、岩石等堅硬表面上。

遊客如遭魚貝或岩石割傷、擦傷，仍繼續嬉水游泳，即使是輕微的傷口，也極有可能遭噬肉菌侵入傷口及侵蝕。若不馬上處理，可能會發展為組織壞死及敗血症，使患者面臨截肢甚至死亡的風險。

全美逾200起病例 死亡率30%

 

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，美國感染噬肉菌患者的死亡率為30%。從2007年到2017 年，感染病例由不足200起增至超過200起。

專家提醒民眾只要傷口在數小時內出現紅腫，可能就是遭噬肉菌感染的信號。

免疫力弱者有傷口勿下水

德州休士頓大學傳染病專家奧斯特羅斯基(Luis Ostrosky)提醒有意在勞工節到海灘遊玩的人說，這是一種極具攻擊性的細菌，如有任何割傷就不要下水。

但話說回來，民眾也不必過於緊張。醫生說，健康人士感染的風險很低，他們的免疫系統已可抵抗細菌。免疫系統較弱的人，例如糖尿病患者及癌症患者，感染的風險則高得多。

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