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中國新版地圖惹議 白宮發聲：是脅迫鄰國行動

記者張文馨／華盛頓報導

針對中國發布2023版標準地圖引發爭議，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)1日表示，美國會持續反對中方錯誤的海事聲索，這張地圖無法改變政策，這不只是在地圖上畫線，這是北京在脅迫鄰國以及美國在印太區域的部分盟友。

至於中國國家主席習近平可能缺席本月將在印度舉行的20國集團(G20)峰會，柯比說，中方還未正式宣布，美國的立場是希望習近平參加；G20是重要的國際論壇，今年峰會聚焦促進全球經濟合作，自然有中國的角色，美國盼習近平可以把握這個機會。

拜登總統上月31日也說，希望習近平能參加G20峰會。

中國公布的最新地圖納入台灣、釣魚台以及中印邊界的爭議區域，將南海主權聲索的範圍由九段線延伸為十段線；此舉引發台灣、印度、馬來西亞、印尼與菲律賓抗議。

柯比接受美國之音專訪表示，美國一貫反對中華人民共和國錯誤的海事聲索，這張地圖並未改變政策，「這不只是他們在地圖上畫的線，這關乎他們的脅迫行為，這是他們在脅迫鄰國以及我們在印太區域的部分盟友與夥伴，意圖遂行其錯誤的海事聲索」。

就在北京公布地圖之際，美國、印尼、日本、澳洲、新加坡、英國和法國，從8月31日起在印太區域展開為期兩周、史上最大規模的聯合軍演，稱為超級嘉魯達之盾(Super Garuda Shield)，美國和印尼動員5000人投入。

美國與印尼自2009年起每年都會舉行實彈射擊的聯合軍演，澳洲、日本和新加坡去年起開始參與，今年新加入的是英國和法國；印度、馬來西亞、菲律賓、南韓和加拿大等12國派員觀察。

美國陸軍太平洋地區司令弗林(Charles Flynn)表示，這場聯合軍事演習將強化軍事互操作性，除了鞏固美國與印尼的軍事夥伴關係，也會有助自由開放印太區域的願景；互操作性指的是不同組織和系統之間的協同工作能力。

印尼 習近平 柯比

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