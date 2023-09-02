諾貝爾獎頒獎禮邀雙俄、伊朗 瑞典議員抵制
幾名瑞典國會議員1日表示，因為諾貝爾獎委員會改變自己一年前的立場，打算邀請俄羅斯、白俄羅斯及伊朗使節參與，所以他們打算杯葛今年的頒獎典禮；委員會表示，邀請擴大到與瑞典、挪威有建交的國家，是為了增加機會，把諾獎的重大訊息，傳達給全體世人。
美聯社報導，頒獎典禮訂在12月10日，邀請函是否已寄出，目前並不清楚。
瑞典就業部長裴爾松(Johan Pehrson)在社媒平台X(前推特)上寫道，諾貝爾獎委員會的決定「極不明智」；俄國、白俄外館人員去年因俄烏戰爭，見拒於頒獎典禮及相關宴會之外。
伊朗大使去年也遭排除；諾貝爾委員會指出，原因在伊朗反政府抗議遭安全部隊鎮壓，致伊朗全國動蕩。
瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)向TT國營通訊社表示，假如由他選擇，他不會允許俄國使節參加，「有必要用每一種可能方式，如軍事、經濟，來孤立俄國」。
克里斯特森並未說明他是否杯葛頒獎典禮，但其他瑞典政治人物較為直接。
反對黨「中央黨」(Center Party)黨魁德米若克(Muharrem Demirok)表示，他本渴望參加2023年諾獎得主的宴會，但「只要俄國仍與烏克蘭開戰，我無法與俄國大使參加同一派對」。
綠黨國會議員瑪塔‧史蒂凡尼(Märta Stenevi)也表同意，她說，「沒有與俄國大使一起慶祝的事」。
諾貝爾委員會執行長海爾甘森(Vidar Helgesen)表示，全球有個趨勢，便是持不同觀點的人對話正在減少，為了反制這個趨勢，委員會才擴大邀請，慶祝及理解諾貝爾獎，兼及科學自由、文化自由以及社會和平自由。
俄國及白俄使節也在邀請名單，遭遇白俄反對人士季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)反對，她呼籲瑞典、挪威的諾貝爾獎委員會別邀請白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)不法政權的代表參與任何事件。
齊哈諾斯卡亞表示，2022年同獲諾貝爾和平獎的白俄人士畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)及數千白俄人還被關在獄中，完全隔離，盧卡申科政權的大使能參加諾貝爾頒獎典禮令她難受。
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