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諾貝爾獎頒獎禮邀雙俄、伊朗 瑞典議員抵制

編譯潘勛／綜合1日電
諾貝爾和平獎委員會1日表示，將邀請包括俄國、白俄羅斯等在內的所有與瑞典有邦交國家大使出席今年的諾獎頒獎典禮，引發國內及國際反彈。圖為2016年諾獎頒獎現場。(美聯社)
諾貝爾和平獎委員會1日表示，將邀請包括俄國、白俄羅斯等在內的所有與瑞典有邦交國家大使出席今年的諾獎頒獎典禮，引發國內及國際反彈。圖為2016年諾獎頒獎現場。(美聯社)

幾名瑞典國會議員1日表示，因為諾貝爾獎委員會改變自己一年前的立場，打算邀請俄羅斯、白俄羅斯及伊朗使節參與，所以他們打算杯葛今年的頒獎典禮；委員會表示，邀請擴大到與瑞典、挪威有建交的國家，是為了增加機會，把諾獎的重大訊息，傳達給全體世人。

美聯社報導，頒獎典禮訂在12月10日，邀請函是否已寄出，目前並不清楚。

瑞典就業部長裴爾松(Johan Pehrson)在社媒平台X(前推特)上寫道，諾貝爾獎委員會的決定「極不明智」；俄國、白俄外館人員去年因俄烏戰爭，見拒於頒獎典禮及相關宴會之外。

伊朗大使去年也遭排除；諾貝爾委員會指出，原因在伊朗反政府抗議遭安全部隊鎮壓，致伊朗全國動蕩。

瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)向TT國營通訊社表示，假如由他選擇，他不會允許俄國使節參加，「有必要用每一種可能方式，如軍事、經濟，來孤立俄國」。

克里斯特森並未說明他是否杯葛頒獎典禮，但其他瑞典政治人物較為直接。

反對黨「中央黨」(Center Party)黨魁德米若克(Muharrem Demirok)表示，他本渴望參加2023年諾獎得主的宴會，但「只要俄國仍與烏克蘭開戰，我無法與俄國大使參加同一派對」。

綠黨國會議員瑪塔‧史蒂凡尼(Märta Stenevi)也表同意，她說，「沒有與俄國大使一起慶祝的事」。

諾貝爾委員會執行長海爾甘森(Vidar Helgesen)表示，全球有個趨勢，便是持不同觀點的人對話正在減少，為了反制這個趨勢，委員會才擴大邀請，慶祝及理解諾貝爾獎，兼及科學自由、文化自由以及社會和平自由。

俄國及白俄使節也在邀請名單，遭遇白俄反對人士季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)反對，她呼籲瑞典、挪威的諾貝爾獎委員會別邀請白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)不法政權的代表參與任何事件。

齊哈諾斯卡亞表示，2022年同獲諾貝爾和平獎的白俄人士畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)及數千白俄人還被關在獄中，完全隔離，盧卡申科政權的大使能參加諾貝爾頒獎典禮令她難受。

諾貝爾獎 俄國 瑞典

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