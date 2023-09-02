上架費談不攏…迪士尼下架Spectrum 1500萬訂戶遭斷訊

由於上架協議談不攏，Spectrum訂戶將看不到Disney旗下頻道，包括現已開打的美網公開賽。(美聯社)

有線電視發行巨頭「特許通訊公司」(Charter Communications)與擁有體育頻道ESPN、美國廣播公司(ABC)和其他幾個網絡的母公司迪士尼 (Disney )因上架費用談不攏，特許通訊公司旗下的Spectrum有線電視系統訂戶慘遭池魚之殃；迪士尼網絡在31日已將Spectrum有線電視系統包括紐約和洛杉磯在內的全國約1500萬訂戶斷訊。

這表示，特許公司體育訂戶將失去觀看大學足球 和美國網球公開賽的機會；而美國職業美式足球聯盟(National Football League)賽季即將開始，ESPN「周一美足之夜」也訂9月11日開播。

其他「特許」有線電視系統已經看不到的迪士尼網絡頻道還包括：美國廣播公司旗下電視台、有線電視網FX、迪士尼頻道、Freeform和國家地理頻道。

目前情況是，「特許」表示同意迪士尼條款，但堅稱這項交易應允許「特許」電視套餐免費提供迪士尼串流媒體服務Disney+、ESPN+和Hulu的帶廣告版本，但迪士尼拒絕了。

「特許」執行長溫弗瑞 (Chris Winfrey)1日表示，「這並非典型上架糾紛；我們必須把界線畫清楚。」

「特許」表示，迪士尼近年來最受矚目內容都是透過串流媒體提供，降低了其有線頻道吸引力，「特許」不願在迪士尼不提供其串流媒體內容情況下，繼續向迪士尼傳統頻道付費。

「特許」聲明表示，迪士尼將其串流媒體服務置於傳統有線電視網絡之上，導致迪士尼有線電視組合，包括體育、一般娛樂節目收視率大幅下降，尤以兒童節目收視率下降最明顯。

迪士尼高層管理人員表示，該公司願意針對提供「特許」訂戶串流媒體服務進行談判，但提供服務不能是免費的。迪士尼已向「特許」提出串流媒體服務與有線頻道配套的市場價格。