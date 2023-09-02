漢堡王廣告誇大漢堡尺寸 法官准提告

漢堡王廣告上的漢堡看起來十分飽滿，拿到手的卻「縮水」很多，引發廣告不實的集體訴訟。(美聯社)

今年8月，佛羅里達州法官拒絕駁回民眾控告漢堡王 (Burger King)廣告不實的集體訴訟案件，該訴訟指稱漢堡王廣告誇大漢堡與其他三明治所含肉的份量。據統計，今年食品飲料業者遭到集體訴訟案件有增無減。

Perkins Coie法律事務所指出，2022年針對食品飲料業者提出的集體訴訟為214件，光在今年上半年就有101件，相較2010年僅有45件增加許多。Ervin Cohen & Jessup律師事務所律師奈爾(Pooja Nair)說，集體訴訟最早主要是控告餅乾業者不實廣告，原因是包裝內並沒有完全裝滿內容物，但最後多數都被駁回。她表示，原告律師大多將案件在紐約、加州 與伊利諾州相同法院提出，因為當地聯邦法院較不會直接駁回案件。漢堡王的訴訟雖是在佛州 邁阿密提出，但其中一位提起訴訟的律師在紐約也針對Wendy's、麥當勞和Taco Bell提出類似官司。

奈爾表示，業者通常在官司提出前就會進行和解，不會花時間和金錢在法庭上進行爭訟。今年夏天，A＆W和Keurig Dr Pepper公司就同意以1500萬元達成和解，原因是業者在標籤上寫著「使用陳年香草製成」是欺騙顧客，實際上是使用合成香料。

負責開發餐廳網站的Dashtrack技術長哈金斯(Jordan Hudgens)說，消費者意識抬頭是食品業頻頻成為集體訴訟對象的原因之一，民眾對於健康與營養日益關注，也會對產品提及的內容有所質疑。律師麥可(Ben Michael)則指出，通膨也是餐廳成為訴訟目標的原因，因為部分餐廳可能為了降低成本而減少份量。

來自多個州的原告在2022年3月提起訴訟，指控漢堡王的廣告與菜單照片上所顯示的漢堡，大小比實際購買的漢堡約多出35%。原告還指出，如果知道實際大小，根本就不會購買。

奈爾認為，目前不清楚該官司會如何發展，不過，控告速食店大餐廳的官司一般來說很難獲勝，因為不像麥片或汽水的包裝，每份三明治都是不同的，有些會比較接近菜單上刊出的圖片，而且美國最高法院並未對這些議題做出裁決，最後都是由各級法院裁決而定。

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)副教授甘拉克(Jeff Galak)表示，漢堡王和其他官司最後可能讓業者在廣告上更加謹慎，但其結果可能是業者不願樂見，就是一旦提供越逼真的照片，銷售量可能也就會跟著下降。