我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

推翻喬州大選案／川普宣稱無罪放棄過堂 避免鏡頭下出庭

編譯陳韻涵／綜合31日電
前總統川普宣稱對被指控的推翻2020年喬治亞州大選案不認罪，並放棄過堂，避免在鏡頭下出庭。圖為他8月24日回答記者提問。(美聯社)
前總統川普宣稱對被指控的推翻2020年喬治亞州大選案不認罪，並放棄過堂，避免在鏡頭下出庭。圖為他8月24日回答記者提問。(美聯社)

前總統川普31日對於被指控推翻2020年喬治亞州大選案，宣稱不認罪、放棄過堂，避免在鏡頭下出庭，且川普尋求把自己的案件分開。

承審喬州大選案的富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)令川普及其他18名被告在9月6日出席提訊聽證；川普的律師團提出申請，進入不認罪程序並放棄過堂，代表川普不會出席提訊聽證。

川普及其律師團此舉將避免川普在戒備森嚴的情況下被迫步入法庭，並在眾目睽睽下提出「無罪」抗辯；喬州法院對法庭上的媒體攝影機規定寬鬆，而川普團隊這項策略，是為了讓川普避過抗辯的畫面出現在電視上。  

川普及其他18被告8月被控41項罪名，主要罪名是圖謀違背喬州選民支持民主黨候選人拜登的意願，協助川普連任。

川普的律師31日要求麥卡菲將川普的案件與其他人要求速審的被告分開，法官已為其中一名被告訂定10月23日的庭審日期，這讓川普團隊只剩不到兩個月能準備抗辯98頁的起訴內容；川普團隊形容該起訴「違反川普公平受審的聯邦與州憲法權力及正當程序法」。

31日的案情發展凸顯審理前的法律角力與19名被告共同審理的複雜程度，可預見法官未來審查被告間爭論的內容，將出現延誤。

川普前律師艾里斯(Jenna Ellis)31日也提出不認罪和放棄過堂的申請，另三名被告也放棄過堂，避免眾被告上周先後抵達亞特蘭大富爾頓郡監獄報到的情景重演；川普8月24日投案，成為有史以來第一個拍攝監獄照的前總統。

川普 喬州 監獄

上一則

國會暴亂案／「驕傲男孩」2領袖 分別被判17年、15年

下一則

急了…民主黨自由派促拜登「端牛肉」 別只顧打反川牌

延伸閱讀

匈牙利總理：烏克蘭不會戰勝俄國 川普是西方唯一希望

匈牙利總理：烏克蘭不會戰勝俄國 川普是西方唯一希望
被控試圖推翻喬州敗選結果遭起訴 川普不認罪

被控試圖推翻喬州敗選結果遭起訴 川普不認罪
川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決
「把她關起來」升級版？川普揚言再次當選就要把政敵關起來

「把她關起來」升級版？川普揚言再次當選就要把政敵關起來

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應