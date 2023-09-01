推翻喬州大選案／川普宣稱無罪放棄過堂 避免鏡頭下出庭

前總統川普宣稱對被指控的推翻2020年喬治亞州大選案不認罪，並放棄過堂，避免在鏡頭下出庭。圖為他8月24日回答記者提問。(美聯社)

前總統川普 31日對於被指控推翻2020年喬治亞州大選案，宣稱不認罪、放棄過堂，避免在鏡頭下出庭，且川普尋求把自己的案件分開。

承審喬州 大選案的富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)令川普及其他18名被告在9月6日出席提訊聽證；川普的律師團提出申請，進入不認罪程序並放棄過堂，代表川普不會出席提訊聽證。

川普及其律師團此舉將避免川普在戒備森嚴的情況下被迫步入法庭，並在眾目睽睽下提出「無罪」抗辯；喬州法院對法庭上的媒體攝影機規定寬鬆，而川普團隊這項策略，是為了讓川普避過抗辯的畫面出現在電視上。

川普及其他18被告8月被控41項罪名，主要罪名是圖謀違背喬州選民支持民主黨候選人拜登的意願，協助川普連任。

川普的律師31日要求麥卡菲將川普的案件與其他人要求速審的被告分開，法官已為其中一名被告訂定10月23日的庭審日期，這讓川普團隊只剩不到兩個月能準備抗辯98頁的起訴內容；川普團隊形容該起訴「違反川普公平受審的聯邦與州憲法權力及正當程序法」。

31日的案情發展凸顯審理前的法律角力與19名被告共同審理的複雜程度，可預見法官未來審查被告間爭論的內容，將出現延誤。

川普前律師艾里斯(Jenna Ellis)31日也提出不認罪和放棄過堂的申請，另三名被告也放棄過堂，避免眾被告上周先後抵達亞特蘭大富爾頓郡監獄 報到的情景重演；川普8月24日投案，成為有史以來第一個拍攝監獄照的前總統。