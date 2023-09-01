國會暴亂案／「驕傲男孩」2領袖 分別被判17年、15年

極右團體「驕傲男孩」領袖畢格斯(右)、芮爾(左)，因2021年1月6日闖入國會企圖推翻2020年川普敗選結果，犯下共謀暴亂罪，31日分別被判刑17年和15年。(美聯社)

2021年1月6日國會大廈暴亂事件中，迄今已有超過1100人被指控犯下聯邦罪行，其中600多人已被定罪和判刑。極右翼極端主義組織「驕傲男孩」(Proud Boys)的組織幹部畢格斯(Joseph Biggs)、首領瑞爾(Zachary Rehl)31日因帶頭襲擊，分別被判處17年、15年刑期，是該暴亂事件中第二和第三長的刑期。

美聯社報導，聯邦檢察官求處畢格斯33年刑期，當天他帶領數十名驕傲男孩成員遊行，衝破警察防線、強迫議員們逃離，並擾亂國會聯席投票 認證選舉結果的會議。畢格斯受審時承認自己在1月6日事件中搞砸了，但他指責是被國會大廈外的川普 支持者誘惑，並表示自己不是暴力或恐怖分子。

至於瑞爾則被求處30年刑期，檢察官肯納森 (Erik Kenerson)指出影片裡瑞爾向國會大廈外的執法人員噴灑化學刺激物，但他在出庭作證時多次撒謊。瑞爾還帶領至少另外三名男子進入國會大廈和參議員 辦公室，在那裡抽菸並擺姿勢拍照。

瑞爾還在暴動後傳出許多暴力訊息，包括「每個人都該武裝起來，以正確方式奪回國家」，令主審的地區法官凱利(Timothy J. Kelly)搖頭。

瑞爾在庭上抽泣著說，他後悔那天參與國會大廈暴動，但也推託是因為「政客散布有關選舉的謊言，我就上了當」；他的辯護律師辯稱，瑞爾是聽信了川普發言、真誠地相信選舉「被偷走了」。

而驕傲男孩前首領塔里歐(Enrique Tarrio)本來本周三就要被判刑，但法官凱利因病延後至下周二宣判。