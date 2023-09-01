替川普報仇…共和黨擬推動彈劾拜登 白宮：恐適得其反

國會共和黨籍眾議員擬針對與拜登總統次子杭特‧拜登(左)的生意交易、遊說事項有關的貪汙，彈劾拜登(右)。(美聯社)

共和黨 籍國會眾議員積極推動彈劾 拜登總統案，但白宮31日提出警告說，共和黨執意推動彈劾，恐將適得其反。

「國會山莊報」(The Hill)報導，共和黨籍眾議員啟動彈劾調查的機會似乎正在增加，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前透露最快於9月就能啟動。

共和黨舉出彈劾拜登的理由，包括與拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)生意交易、遊說事項有關的貪汙，並說杭特‧拜登利用接近權力層峰的關係，取得烏克蘭生意。

共和黨對拜登的貪汙指控獲得保守派媒體呼應，並且拿來與前總統川普遭到司法部兩項聯邦犯罪起罪對照。某些共和黨員及共和黨選民認為拜登政府調查川普是基於政治動機，因此迫不及待要對拜登報仇。

報導指出，儘管共和黨陣營摩拳擦掌，白宮卻堅稱如果共和黨針對拜登家族財務狀況啟動彈劾調查，最後受傷更多的將是共和黨自己，而不是拜登。

白宮發言人薩姆斯(Ian Sams)本周表示：「展開毫無根據的彈劾，對共和黨國會議員來說將是災難一場，如果不相信我們所言，那就聽聽共和黨同僚的一致發言，他們都承認那些不實指控是沒有證據的，玩弄政治操作終究將會傷害自己。」

麥卡錫今夏曾多次對媒體透露，國會今秋恢復開會時，彈劾案就會進入運作。白宮則透過備忘錄與聲明予以反駁。白宮舉出共和黨國會議員實例包括，內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)曾說，如果要推動彈劾案，就要有更具體的證據才行。賓州眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)則說，不希望美國步入英國國會的後塵。