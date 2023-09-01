急了…民主黨自由派促拜登「端牛肉」 別只顧打反川牌

進步派參議員桑德斯30日前往白宮會見拜登總統，提醒拜登若要確保左翼支持活力，須對下個任期提出更具魄力的自由主義政見。(美聯社)

拜登 邁向競選連任之路，早早贏得進步派支持；但隨著選戰推進，部分自由派人士日漸焦急，包括參議員桑德斯 (Bernie Sanders)、眾議員 鮑曼(Jamaal Bowman) 等國會知名自由派人士都開始發聲，提醒拜登若要確保左翼支持活力，不能只顧吹捧政績和警告莫讓川普再當選，須對下個任期提出更具魄力的自由主義政見，否則進步派選民將寧可不出門投票。

2020年出馬角逐總統的桑德斯，最近在國家廣播公司(NBC)「與媒體會面」節目中表示，「民主黨從上到下都必須更清楚地向國人展示立場；最重要的是，在種種巨大挑戰下，我們到底站在哪一邊。」桑德斯提到，美國面臨的巨大危機包括通貨膨脹、財富不平等和極端天氣事件等。

桑德斯說，拜登「完成工作」的競選口號缺乏鼓舞人心的信息；他讚揚拜登有許多成就，但美國總統「不能滿足現狀」。

華盛頓郵報報導，桑德斯這樣的情緒很快獲得其他自由派議員和選民呼應，對拜登來說，堪稱警告信號。

進步派人士、紐約州聯邦眾議員鮑曼受訪時讚許拜登任內將老年人每月胰島素費用訂定35元上限、對富裕企業提高稅收等行動，但他仍希望拜登更加相信進步派議程。他認為，拜登對於犯罪、環保和移民等問題似乎更願意「轉向中間派」，難免引起自由派擔憂。

鮑曼指出，拜登顯然「試圖在進步派黨團和像他這樣的國會新議員，及在化石燃料業等頑強遊說團體之間，求取平衡」。