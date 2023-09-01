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涉受金主招待 大法官湯瑪斯辯：墮胎意見案外洩 才搭私人飛機

記者胡玉立／綜合報導
最高法院大法官湯瑪斯公布個人年度財務報表，並為接受房地產億萬富翁的高價旅行而辯護。（路透）
最高法院大法官湯瑪斯公布個人年度財務報表，並為接受房地產億萬富翁的高價旅行而辯護。（路透）

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)31日公布個人年度財務報表，詳細回應外界批評他過去沒有披露自己接受豪華旅遊、搭私人飛機等招待事宜；他還不尋常地附上聲明，為自己與德州房地產億萬富翁好友、共和黨大金主克羅(Harlan Crow)旅行辯護。

大法官最近持續面臨外界對其財務往來的嚴格檢視，最高法院缺乏道德準則規範一事，也備受質疑。大法官每年春天都會提交財務報表，大部分在6月初發布；但法院行政辦公室稱，湯瑪斯和艾里托(Samuel A. Alito Jr.)大法官要求延期90天；艾里托的財務報表也在同日公布。

非營利性新聞媒體ProPublica今年以一系列報導，質疑湯瑪斯30年來多次接受克羅等多位富人朋友的昂貴旅遊饋贈。湯瑪斯聲明寫道，他5月乘坐私人飛機進行公務旅行，是因為「最高法院推翻羅訴韋德案的墮胎權意見草案洩露，安全人員建議避免商業旅行」。

針對過去提交文件沒有報告與克羅等富裕友人的旅行，湯瑪斯辯護道，他「和其他同事一樣遵守當時現行的司法規定」，未來他將「繼續與最高法院官員和委員會人員合作，就是否應進一步修改前幾年的報表，尋求指導」。

根據1978年「政府道德規範法」(Ethics in Government Act)，大法官須每年提交表格披露財務往來關係，但毋須披露因「個人款待」收到的食宿或招待。

湯瑪斯新提交的報表涵蓋2022年以來的四次旅行；其中三趟是演講活動，第四次旅行始於2022年7月，是前往克羅位於阿迪朗達克山脈(Adirondacks)的莊園。

現年73歲的艾里托也堅持認為依規定，禮物和旅行毋需報告。ProPublica曾在6月揭露艾里托2008年乘坐私人飛機前往阿拉斯加一處豪華釣魚小屋度假，受到對沖基金億萬富翁辛格 (Paul Singer) 款待。艾里托當時曾特別搶在報導刊出之前，在華爾街日報為自己的作法提出辯護。

最高法院大法官艾里托對接受億萬富翁款待赴阿拉斯加度假一事辯護。（路透）
最高法院大法官艾里托對接受億萬富翁款待赴阿拉斯加度假一事辯護。（路透）

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