涉受金主招待 大法官湯瑪斯辯：墮胎意見案外洩 才搭私人飛機

最高法院大法官湯瑪斯公布個人年度財務報表，並為接受房地產億萬富翁的高價旅行而辯護。（路透）

最高法院大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)31日公布個人年度財務報表，詳細回應外界批評他過去沒有披露自己接受豪華旅遊、搭私人飛機等招待事宜；他還不尋常地附上聲明，為自己與德州 房地產億萬富翁好友、共和黨大金主克羅(Harlan Crow)旅行辯護。

大法官最近持續面臨外界對其財務往來的嚴格檢視，最高法院缺乏道德準則規範一事，也備受質疑。大法官每年春天都會提交財務報表，大部分在6月初發布；但法院行政辦公室稱，湯瑪斯和艾里托(Samuel A. Alito Jr.)大法官要求延期90天；艾里托的財務報表也在同日公布。

非營利性新聞媒體ProPublica今年以一系列報導，質疑湯瑪斯30年來多次接受克羅等多位富人朋友的昂貴旅遊饋贈。湯瑪斯聲明寫道，他5月乘坐私人飛機進行公務旅行，是因為「最高法院推翻羅訴韋德案的墮胎權意見草案洩露，安全人員建議避免商業旅行」。

針對過去提交文件沒有報告與克羅等富裕友人的旅行，湯瑪斯辯護道，他「和其他同事一樣遵守當時現行的司法規定」，未來他將「繼續與最高法院官員和委員會人員合作，就是否應進一步修改前幾年的報表，尋求指導」。

根據1978年「政府道德規範法」(Ethics in Government Act)，大法官須每年提交表格披露財務往來關係，但毋須披露因「個人款待」收到的食宿或招待。

湯瑪斯新提交的報表涵蓋2022年以來的四次旅行；其中三趟是演講活動，第四次旅行始於2022年7月，是前往克羅位於阿迪朗達克山脈(Adirondacks)的莊園。