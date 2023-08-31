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又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

記者張文馨／華盛頓報導
81歲參院共和黨領袖麥康諾30日在肯塔基州出席活動時，再度出現神智恍惚情況，助理當場上前查看。(路透)
81歲參院共和黨領袖麥康諾30日在肯塔基州出席活動時，再度出現神智恍惚情況，助理當場上前查看。(路透)

81歲的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)30日在家鄉肯塔基州答覆記者詢問時，再度出現眼神直視前方、緊閉雙唇且接不上話的沉默30秒鐘，這是他兩個月來第二度出現類似狀況；麥康諾辦公室事後解釋，是因為他當下短暫頭暈(lightheaded)。做為參院少數黨領袖，麥康諾身體健康情況，再度引發外界關切。

根據媒體拍攝的畫面，記者在北肯塔基商會(Northern Kentucky Chamber of Commerce)活動後詢問麥康諾是否會在2026年競選連任。

麥康諾在聽完記者覆述問題後微笑，卻眼盯前方，緊閉雙唇不發一語約10秒，有助理上前詢問麥康諾，「你聽到記者的問題了嗎，他問你2026年會不會競選連任？」麥康諾並未回應，也沒有轉頭看助理。

助理隨即對在場記者表示，「給我們1分鐘」，並示意第二位助理上前，麥康諾這時對於助理的詢問可以略略轉頭，仍沒有說話，這樣的狀況前後持續約30秒，他又回應了兩個問題後結束記者會。

麥康諾7月26日在國會山莊也發生過類似情形，當時也是回答記者提問的過程中，突然靜默20秒，在同黨參議員陪伴下短暫離開發言台，隨後返回繼續舉行記者會。

麥康諾辦公室事後告訴美國國家廣播公司新聞網(NBC)，麥康諾當下短暫頭暈所以稍微停下來，麥康諾覺得自己身體沒問題，基於謹慎考量，在他參加下個活動前會先去看醫生。

麥康諾自1985年起出任參議員，是資歷38年的老牌國會議員，這屆任期至2026年底；他也是參院史上最久的政黨領袖，迄今20年；不過，他今年3月在華府的一場募款活動中摔倒，造成腦震盪和肋骨斷裂，為此請假六周，在那之後，他至少又跌倒了兩次，但麥康諾辦公室都沒有對外說明。

共和黨議員在參院掌握49席的些微少數，身為少數黨領袖的麥康諾短期內兩度在鎂光燈下走神，讓外界憂慮他的身體狀況；國會9月即將開議，參院預計9月5日開會，眾院則是12日。

同黨議員的態度有些分歧，參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)在和麥康諾通話後表示，聽起來和平常沒不同，麥康諾精神不錯。

被視為前總統川普心腹的眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)認為麥康諾已經不適任，她在社群平台X(前推特)發文點名拜登、麥康諾、已經90歲的民主黨參議員范士丹(Dianne Feinstein，加州)、以及曾中風且正在治療憂鬱症的民主黨參議員費特曼(John Karl Fetterman，賓州)都無法勝任公職。

81歲參院共和黨領袖麥康諾30日在肯塔基州出席活動時，再度出現神智恍惚情況，助理...
81歲參院共和黨領袖麥康諾30日在肯塔基州出席活動時，再度出現神智恍惚情況，助理當場上前查看。(路透)

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