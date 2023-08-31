稱違反第14修正案…新罕州提訴訟 擬禁川普參加初選

共和黨 總統初選第一州的新罕布夏州提起訴訟，聲稱川普 違反憲法第14修正案規定，不應出現在該州共和黨初選選票之上，官司備受矚目，就連共和黨員自己也為此意見不合；但亞利桑納州民主黨籍州務卿方特斯(Adrian Fontes)則表示，自己無權在州內阻擋川普選總統。

紐約時報30日報導，一名有志未來白宮的候選人已提起訴訟，向新罕州法院申請禁制令，阻擋明年1月川普名字出現在該州明初選選票上；另外，一名前共和黨聯邦參議員參選人也敦促州務卿興訟，讓本案有機會出現在聯邦最高法院審理。

傾自由派團體「力挺人民言論自由」(Free Speech for the People)30日去信給新罕州、佛州、新墨西哥、俄亥俄及威斯康辛各州州務卿，主張按憲法第14修正案，應阻止川普在他們州參選。

這些法律行動都援引一種理論，即川普在國會山莊暴亂案的行為，讓他按憲法第14修正案第三篇規定，宣誓就任公職人員若後來參與叛亂、叛變國家，不得再任公職。

這項理論已獲得自由派及反川保守派支持；最早提出本理論的是兩名保守派知名法學教授，他們本月稍早撰文指川普依憲法已失格，不能再選公職。

但即便支持此說的人都承認，還有漫長司法過程要走。若有一個州務卿不讓川普姓名在他的州登上選票，或者有訴訟禁川普參選在初審獲勝，川普陣營一定會提起上訴，可能要一路告上最高法院；而最高法院目前是保守派大法官 以6-3占絕大多數，其中三名大法官是川普提名的。

哈佛大學憲法學教授崔伯(Laurence Tribe)支持根據憲法已令川普失格的立場，他認為官司一定會告到最高法院，但要耗時很久，也會測試大法官獻身於法理有多強，大法官們曉得，向主要政黨聲勢領先的候選人宣布他喪失資格，茲事體大。

但方特斯州務卿30日表示，他無權禁止川普在該州選總統，原因在亞州州最高法院已表示，憲法第14修正案第三篇沒有施行細則，無法執行；按州法，不管他喜不喜歡川普，都要依法行事。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點