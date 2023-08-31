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找拉馬斯瓦米當副手？川普讚：他聰明年輕 非常傑出

記者顏伶如／綜合報導
共和黨總統參選人拉馬斯瓦米參選以來，聲勢逐漸上漲，各方看好。(Getty Images)
共和黨總統參選人拉馬斯瓦米參選以來，聲勢逐漸上漲，各方看好。(Getty Images)

前總統川普29日打電話給資深主播貝克(Glenn Beck)在電視頻道Blaze TV主持的保守派談話節目，稱讚共和黨初選對手、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)「真的非常傑出」；川普被問到是否願意考慮延攬馬斯瓦米出任副手時回答：「我覺得他會很棒。」

上周在共和黨2024年初選首場辯論會上，38歲的拉馬斯瓦米勇於發表煽動言論及帶有爭議的說詞，被認為是全場最受矚目的候選人之一。辯論會後拉馬斯瓦米民調支持度出現加分效果。

短短半年內，拉馬斯瓦米從基本上沒有政治知名度到站上共和黨初選辯論舞台。他的主張包括：割讓部分烏克蘭領土給俄羅斯，好讓俄烏戰爭能夠結束；美國應該切斷對以色列的支持。他在辯論中極力稱讚川普，形容川普是一個世代裡最棒的美國總統，並說如果當選將為川普赦罪，還要求其他候選人做出相同承諾。

川普受訪時說，拉馬斯瓦米聰明、年輕、才華洋溢，「他是非常、非常、非常有智慧的人」。他說，拉馬斯瓦米充滿正能量，能闖出一片天，非常出色。

「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站數據顯示，拉馬斯瓦米目前在共和黨初選候選人當中排名第三，僅次於川普以及佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 民調

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