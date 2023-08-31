拜登政府新規 年薪低於5.5萬享加班保護 360萬人受惠

勞工部30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。(美聯社)

勞工部 30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。這項工資門檻上次調整時間是在2019年調至3萬5568元。新規定實施後，有資格獲得加班費的受薪工人將增加360萬人，是幾十年來最大增幅。

此提案將立即啟動為期60天的公眾評議期。根據美國工資法，時薪工人和收入低於一定水平的行政管理專職員工每周工作超過40小時的部分，雇主應支付1.5倍的正常薪資。

30日同時調整了「非行政管理專職」全職員工有資格領取加班費的工資門檻，從原本的10萬7432元調高到14萬4000元。此項擬議規則不影響時薪工人。根據該提案，工資門檻將每三年自動增加一次，以反映平均收入變化。

勞工部執行工資法辦公室主任盧曼（Jessica Looman）表示，擬議規則對確保工人得到公平薪資待遇，很有必要；「長期以來，許多低薪工人被拒絕支付加班費，儘管他們經常長時間工作，且與時薪工人工作內容基本上相同。」

幾大商業團體曾同聲呼籲勞工部，延後修改加班工資相關規定，指稱通貨膨脹 、全球供應鏈 中斷和工人短缺，導致企業運營成本上升。

建築商會團體聯合建築商和承包商(Associated Builders and Contractors)副總裁布魯貝克(Ben Brubeck)30日表示，擬議規則令人失望，「我們一再呼籲政府，在當前經濟形勢穩定或改善前，放棄或延後發布擬議加班規則；不幸勞工部沒有聽取我們的要求」。

勞工部的擬議規則經過公眾評議期後，數月後才會生效。將對零售、食品、酒店、製造業等行業產生最大影響，這些行業的許多管理人員都可符合新工資門檻。