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爭加薪 美航空服員 壓倒性同意罷工

編譯盧炯燊／綜合30日電
美國航空(AA)空服人員由於與資方的合約談判沒有結果，工會會員30日以壓倒性投票同意展開罷工行動。(歐新社)
美國航空(AA)空服人員由於與資方的合約談判沒有結果，工會會員30日以壓倒性投票同意展開罷工行動。(歐新社)

美國航空(American Airlines)空服人員由於與資方的合約談判沒有結果，工會會員30日以壓倒性投票同意展開罷工行動。

代表美航超過2萬6000名空服人員的工會「職業空服人員協會」(APFA)宣布，有93%的工會會員在一個月的期限內投了票，結果以幾乎一致的99.47%授權採罷工行動，如果合約談判沒有取得重大進展，即會舉行罷工。

APFA主席赫德里克 (Julie Hedrick) 在聲明中說，這是向美航管理層發出了明確的信息，就是工會已準備簽訂合約，若資方無視這次罷工投票，後果自負。她又說，空服人員對美航的貢獻必須得到認可及尊重。

美國航空發言人表示，授權罷工的投票結果不會影響公司的運營。他說資方期待達成協議，又確認空服人員具有的真正價值，但他們投票授權罷工只是期望達成協議的重要方式之一，並不會改變資方的承諾。

此外，儘管空服人員同意罷工，但要真正實行還有一段時間，會先由國家調解委員會(NMB)介入，在認定談判無結果時才准予罷工，但仍有30天的冷靜期。

美航空服人員上一份合約是在2019年，早已期滿，工會在談判新合約時，要求一次性加薪35%，另外每年加薪9%及增加福利。

赫德里克說，儘管空服人員在新冠疫情期間及之後，就維持美航的營運發揮了重要作用，但他們在生活質素方面沒有得到改善。

今年5月，美航機師也就新合約談判授權工會發動罷工，最終在四年內將工資提高34%。

過去幾個月，美國多個行業的從業員也授權工會罷工或開始罷工，其中包括好萊塢演員工會7月宣布罷工，是63年來首次，至於編劇工會更早於5月時已經罷工，至今仍未復工。

美國航空(AA)空服人員由於與資方的合約談判沒有結果，工會會員30日以壓倒性投票...
美國航空(AA)空服人員由於與資方的合約談判沒有結果，工會會員30日以壓倒性投票同意展開罷工行動。(歐新社)

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