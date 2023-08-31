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馬斯克挪特斯拉經費蓋玻璃屋？司法部調查

記者張聲肇／綜合報導
紐約南區聯邦檢察官辦公室正在調查特斯拉花多少錢，替執行長馬斯克興建玻璃豪宅。(路透)
紐約南區聯邦檢察官辦公室正在調查特斯拉花多少錢，替執行長馬斯克興建玻璃豪宅。(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)被指用特斯拉公司經費在德州奧斯丁秘密興建玻璃屋當住宅，司法部和聯邦證券管理委員會(SEC)正在調查。

紐約南區聯邦檢察官辦公室正在調查特斯拉花多少錢替執行長馬斯克興建玻璃豪宅。知情人士透露，特斯拉內部也在調查這件事。

華爾街日報7月11日報導，特斯拉董事會調查「42號計畫」是否用到公司的經費，馬斯克本人是否參與，但調查結果外界不得而知。

證券管理委員會也針對「42號計畫」啟動調查，要特斯拉提交相關資訊。

這兩個單位的調查才展開不久，有可能因查無實據，不了了之。

華爾街日報說，42號計畫的目的是在公司總部附近，建造一棟牆面歪斜六角形玻璃屋；設計圖樣顯示，這一巨大玻璃建築內，有一部分是住宅。因為特殊玻璃經費要好幾百萬元，特斯拉律師和董事會成員得知員工關切後，便檢討經費運用是否得宜。

該計畫進行如何、特殊玻璃是否已經交貨目前都不得而知。

證管會規定，上市公司每筆12萬元以上的交易，涉及主管等人的實質利益時，都須呈報詳細內容。公司最高主管個人受惠1萬元以上的支出，也須呈報。

馬斯克把特斯拉總部從加州搬到德州，就是嫌加州「管制太多，稅太高也太好訟」，德州吸引他的是，沒有個人所得稅，也沒有資本利得稅，最投富豪級人物之所好。

特斯拉開始實施42號計畫時，也在德州工廠加緊生產Y型豪華電動車。

華爾街日報說，馬斯克和特斯拉員工都預想在科羅拉多河畔建立烏托邦。馬斯克另一家公司鑽地公司(Boring Co.）主管曾研究可否在離奧斯丁35哩的巴斯楚普郡(Bastrop County)造鎮，馬斯克自己可為這的小鎮制定法規。

特斯拉 馬斯克 德州

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