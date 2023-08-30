雷蒙多：中方罰款突檢沒給說法 美商抱怨無法投資

商務部長雷蒙多29日在人民大會堂與中國國務院總理李強會談。（路透）

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)29日向中方官員表示，美國並不尋求「脫鉤」、斬斷與中經濟關係，但美國在中商界向她抱怨，中方罰款、突檢搜查等行動，中國已變得「沒法投資 」；中國國務院總理李強 則表示，中美經貿關係本質是互利共贏，不應泛安全化。

紐約時報報導，雷蒙多29日與數名中方高層對談，包括在人民大會堂會見李強、副總理何立峰和文旅部長胡和平。

雷蒙多由29日晚間由北京搭高鐵赴上海，途中加碼接受記者採訪，她表示，向中方關切很多美商在中經營遭逢的挑戰，既包括長期經營的課題如偷竊智慧財產，還有最近一波情勢發展如突檢企業、反間諜法、敲詐式罰款但沒給說法，「我愈來愈聽到商業界表示，因為風險太高，中國已無法投資」。

雷蒙多表示，與中方官員會面時，她提出美方公司關切的各種事項，如英特爾、美光及波音，但表示自己「沒收到任何承諾」。

雷蒙多表示，要求中方就氣候變遷、芬太尼強效止痛劑及人工智慧(AI)等更廣泛威脅，能與美國合作。中方則要求美國放鬆對先進科技出口的管制，另收回拜登總統最近簽署、禁止美方再投資於中國特定先進科技的行政命令。

但雷蒙多表示，她已拒絕諸如此類的要求，就國安重大事務不予妥協。

但雷蒙多表示，自己試著安撫中方，說出口管制僅適用於美中貿易的一小部分，其他兩國之間經濟機會應牢牢抓住，「這與脫鉤無關，而與維繫我國極重要貿易關係有關，對美國好、對中國好、對世界好」，美中經濟關係不穩，對世界很糟。

中國央視則報導，李強會見雷蒙多時說，中國國家主席習近平2022年與美國總統拜登在印尼峇里島會晤，達成一系列重要共識，為中美關係指明了方向。李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏。但他也稱，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。

何立峰會見雷蒙多時指出，中方關切美方301關稅、對中出口管制、雙向投資限制等措施。中美雙方同意，應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。