我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

雷蒙多：中方罰款突檢沒給說法 美商抱怨無法投資

編譯潘勛／綜合29日電
商務部長雷蒙多29日在人民大會堂與中國國務院總理李強會談。（路透）
商務部長雷蒙多29日在人民大會堂與中國國務院總理李強會談。（路透）

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)29日向中方官員表示，美國並不尋求「脫鉤」、斬斷與中經濟關係，但美國在中商界向她抱怨，中方罰款、突檢搜查等行動，中國已變得「沒法投資」；中國國務院總理李強則表示，中美經貿關係本質是互利共贏，不應泛安全化。

紐約時報報導，雷蒙多29日與數名中方高層對談，包括在人民大會堂會見李強、副總理何立峰和文旅部長胡和平。

雷蒙多由29日晚間由北京搭高鐵赴上海，途中加碼接受記者採訪，她表示，向中方關切很多美商在中經營遭逢的挑戰，既包括長期經營的課題如偷竊智慧財產，還有最近一波情勢發展如突檢企業、反間諜法、敲詐式罰款但沒給說法，「我愈來愈聽到商業界表示，因為風險太高，中國已無法投資」。

雷蒙多表示，與中方官員會面時，她提出美方公司關切的各種事項，如英特爾、美光及波音，但表示自己「沒收到任何承諾」。

雷蒙多表示，要求中方就氣候變遷、芬太尼強效止痛劑及人工智慧(AI)等更廣泛威脅，能與美國合作。中方則要求美國放鬆對先進科技出口的管制，另收回拜登總統最近簽署、禁止美方再投資於中國特定先進科技的行政命令。

但雷蒙多表示，她已拒絕諸如此類的要求，就國安重大事務不予妥協。

但雷蒙多表示，自己試著安撫中方，說出口管制僅適用於美中貿易的一小部分，其他兩國之間經濟機會應牢牢抓住，「這與脫鉤無關，而與維繫我國極重要貿易關係有關，對美國好、對中國好、對世界好」，美中經濟關係不穩，對世界很糟。

中國央視則報導，李強會見雷蒙多時說，中國國家主席習近平2022年與美國總統拜登在印尼峇里島會晤，達成一系列重要共識，為中美關係指明了方向。李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏。但他也稱，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。

何立峰會見雷蒙多時指出，中方關切美方301關稅、對中出口管制、雙向投資限制等措施。中美雙方同意，應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。

雷蒙多 李強 投資

上一則

藥廠、製藥協會強烈反彈藥品議價 已發起8訴訟

下一則

當地百年最強颶風伊達利亞襲佛州 「撤離不需要商量」

延伸閱讀

罰款、突擊、充滿風險…美商怨中國「無法投資」

罰款、突擊、充滿風險…美商怨中國「無法投資」
美中商務部長會談成果 中學者：美政策調整具體進展

美中商務部長會談成果 中學者：美政策調整具體進展
不吐不快？雷蒙多：美企抱怨中國變得「無法投資」

不吐不快？雷蒙多：美企抱怨中國變得「無法投資」
李強會見雷蒙多 雙方各自強調相向而行不脫鉤

李強會見雷蒙多 雙方各自強調相向而行不脫鉤

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物