紐時：各國公司將供應鏈移至越、墨 美難擺脫中國製造

各國紛將供應鏈最後一站移往他國，美國恐難擺脫對「中國製造」的依賴。（路透）

紐約時報29日報導，美國從中國進口占總進口百分比從2017年22％，到2022年降為17％，但從越南 、墨西哥 等地進口卻增加，而這些國家是中國企業投資漸多之地，足見美國真要改變全球供應鏈 ，有多麼艱難。

這篇報導題為：各國工廠或許紛紛離開中國，與中國的貿易關係卻比表面所見更堅強。

報導說，五年來，美國積極想要降低對中國製造的電腦晶片、太陽能板、以及各類消費產品的依賴，但愈來愈多的證據顯示，世上頭兩大經濟體仍緊密關連，中國產品只是改經他國進入美國。

報導指出，「新的和即將發表的經濟研究報告都質疑，美國是否真降低了對中國的依賴？也質疑最近雙邊貿易關係的重整，對全球經濟和美國消費者有何意義？」

紐時說，商務部長雷蒙多本周訪中任務，說明了在兩國密切又多元的經濟關係本質下，要降低對中國的依賴，是多麼艱難的挑戰。

報導引述26日在懷俄明州舉行的堪薩斯市聯邦儲備銀行年會發表的論文，說經過川普和拜登兩位總統「努力脫勾」，美國供應鏈仍很依賴中國的製造業，只是不再那麼直接依賴。

哈佛商學院經濟學者勞拉‧奧法羅(Laura Alfaro)和達特茅斯學院(Dartmouth College)塔克商學院(Tuck School of Business)副教授科爾(Davin Chor)合撰的論文指出，美國從中國進口的機器、鞋類、電話等商品種類減少，從越南等地進口的衣服和紡織品、從墨西哥等鄰國進口的汽車零件、玻璃、鋼鐵類產品卻增加。

表面上看，中國產品占美國總進口的百分比降低了，問題是，越南和墨西哥從中國進口總量都增加，中國往這些美國進口「新來源國」的投資也快速增加，顯示中國的製造廠在這些國家愈來愈多。

此一趨勢顯示，各國公司也許只是把供應鏈的最後一環移出中國，利用越南、墨西哥等國，作為出口「部分或大部分」中國產品到美國的基地。此外，產業外移中國，在越南增加了9.8％、在墨西哥增加了3.2%產品成本，可能也是美國物價上漲的助因。奧法羅說，這還可能無法縮小對中國的依賴。