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圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

德桑提斯回佛州防災暫停造勢 被傳退出初選

記者顏伶如、張聲肇／綜合報導
佛州州長德桑提斯29日慰問防災工作人員，外傳他將退出共和黨大選初選，但競選團隊否認。（美聯社）
佛州州長德桑提斯29日慰問防災工作人員，外傳他將退出共和黨大選初選，但競選團隊否認。（美聯社）

正在角逐2024年共和黨初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，周末期間原訂造勢行程突然取消，28日也未出席南卡羅來納州活動，而在佛州主持因應颶風伊達利亞(Idalia)即將到來的防災記者會。有媒體報導傳出，德桑提斯民調支持度始終無法拉抬，恐怕已退出初選，但遭競選團隊否認。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，媒體報導傳出，德桑提斯可能趁著防災準備全面退出初選，但遭競選團隊駁斥。

德桑提斯27日在防災記者會上說，未來幾天會持續留在佛州處理急難應變。他說：「我們會把事情做好。」

被媒體問到是否造勢活動都已取消，他則回答：「我要待在這裡。」

德桑提斯的妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)則代夫出征，參加在克爾蕭(Kershaw)的里民大會以及由共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員鄧肯(Jeff Duncan)在安德森(Anderson)舉辦的烤肉活動。

初選民調遙遙無期的前總統川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，德桑提斯民調支持度無法提升，退選流言四起。川普在貼文中寫道，德桑提斯可能退出總統初選，改在佛州挑戰史考特(Rick Scott)的聯邦參議員席次。

德桑提斯競選團隊發言人葛瑞芬(Bryan Griffin)則在推特回應表示，川普說詞為「假新聞」。

邁阿密市長退出總統初選

另外，邁阿密市長斯瓦瑞茲(Francis Suarez)因不符共和黨第一場候選人辯論資格，29日宣布終止競選，成為第一個退選的共和黨總統候選人。

斯瓦瑞茲拿市長的經濟與治安治績當競選主軸，雖然8月初就宣告達到捐款人4萬人的要求，可能因缺乏全國知名度，民調遲遲難有起色，在密爾瓦基首場辯論前就放話說，如果達不到參加辯論的標準，就退出競選。

德桑提斯 民調 共和黨

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