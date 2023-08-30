「I」字母開頭風暴都致命 颶風+超級藍月恐加劇洪患

颶風伊達利亞即明將登陸，遇上超級滿月，恐造成洪災。（Getty Images）

颶風 伊達利亞(Idalia)預計30日登陸佛州 西岸並將同時碰上罕見「超級藍月」，恐掀起巨浪，加劇颶風造成的洪水；Axios報導，專家從預測路徑、增強速度和命名等五方面分析，指出伊達利亞與其他颶風的五大不同。

「超級藍月」是結合了一個月中第二次出現的「藍月」和月亮位置距離地球最近的「超級月亮」這兩種特殊天象；麻省理工學院氣象學教授伊曼紐爾(Kerry Emanuel)解釋說，滿月時，太陽和月亮會向同一方向移動，導致潮汐起落超過正常範圍；當月球離地球越近，引力就會越強，潮汐因此也會更高；可想而知，超級藍月帶來的引力，將加劇伊達利亞造成的洪水。

南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)國家氣象局(NWS)辦公室負責氣象專家海恩斯(Brian Haines) 表示：「我得說這時間點真是太糟了。」

颶風伊達利亞即明將登陸，遇上超級滿月，恐造成洪災。（美聯社）

暴潮(storm surge)向來是颶風來襲是的最大殺手；國家颶風中心(NHC)29日簡報中預計，佛州西岸部分地區，海水湧入高度可達15呎；坦帕灣(Tampa Bay)的風暴潮則預計將達7呎高。

Axios報導，專家指出伊達利亞與其他高破壞力颶風的五個大不同；第一，創紀錄的海水和陸地溫度；第二，一路異常炎熱的海洋溫度；第三，人為氣候變遷作用；第四，行經河水出海口，導致淡水和鹽水混和效率下降，讓溫暖的海面溫度維持更久，加劇暴風強度；第五，「I」字母 開頭的詛咒。

自2019年以來，每個以「I」字母開頭的風暴，最後都會升級成颶風登陸美國，例如2017年在佛州造成重大災情的颶風艾瑪(Hurricane Irma)；且根據世界氣象組織(WMO)命名規定，「I」字母開頭風暴名稱退役數量遠高於其他字母，且多數是發生在2001年之後。