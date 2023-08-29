少了大牌球星 美網星光黯淡 約克維奇拚大滿貫24冠

當今網壇三巨頭，僅塞爾維亞名將約克維奇出戰今年美網公開賽。(路透)

2023美國網球公開賽28日開打，但星光相對黯淡，費德勒(Roger Federer)退休、納達爾 (Rafael Nadal)臀傷後，三巨頭中僅塞爾維亞名將約克維奇 (Novak Djokovic)出戰，瞄準第24座大滿貫冠軍；小威廉絲(Serena Williams)也淡出網壇近一年，讓今年的比賽不如往年星光熠熠；本屆焦點除了男單可能再度上演溫網冠軍對決戲碼，也要看眾多年輕好手是否能出現新一代巨星，完成世代交替。

美聯社報導，36歲的約克維奇去年因為拒絕接種疫苗而缺席美網後，再度踏上美網球場參賽。而今年在美網的第一個對手，是從未打過美網、26歲的穆勒(Alexandre Müller)，這位法國選手前兩年都止步於預選賽首輪。

現列第二種子的約克維奇與20歲的頭號種子西班牙球王阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz)能否對決可能更吸引目光，但兩人分別排在上下半部，因此不會提前碰頭。不過上周辛辛那提公開賽(Cincinnati Open)兩人又在冠軍賽強碰，鏖戰近四小時後約克維奇取勝，報了溫網惜敗的一箭之仇。

女單方面，美國19歲好手高芙(Coco Gauff)亦在辛辛那提公開賽擊敗22歲波蘭球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)，終止交手七連敗並奪冠；兩人亦同在上半部，很大機會在八強賽再度對戰。

對於正在到來的世代交替，斯威雅蒂表示網球不斷發展和變化，總是有新球員、新冠軍的空間。「我認為這很棒，但很難說會有年輕球員像約克維奇、費德勒、納達爾那樣競爭，或者會有一位比小威廉絲更好的女性球員。我很興奮能成為未來世代的其中一員。」

近期比賽冠軍的確出現不少新面孔，如男子方面過去三個賽季便有十位是首次在ATP1000大師賽奪冠，包括阿爾卡拉斯、20歲丹麥網球新秀魯內(Holger Rune)和22歲的義大利新星辛納(Jannik Sinner)。