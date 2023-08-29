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一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感

編譯俞仲慈／綜合28日電
許多選民對拜登與川普再戰2024總統大選已感到厭倦，圖為兩人2020年大選時辯論的資料照片。(美聯社)
許多選民對拜登與川普再戰2024總統大選已感到厭倦，圖為兩人2020年大選時辯論的資料照片。(美聯社)

美聯社和NORC進行的聯合民調顯示，選民對於拜登總統(52%)和前總統川普(62%)多半持負面看法，認為拜登「太老、糊塗」、川普則是「貪腐、不誠實」；同時有高達77%嫌拜登太老，也有半數嫌川普太老，因此有三分之二贊成對總統和國會候選人祭出年齡限制。

根據最新民調，無論民主黨人或共和黨人，絕大多數國人對於拜登以80歲高齡續任總統，表示憂心；至於川普因為接連四次被起訴，捲入罪名多達91項，引發對川普「腐敗、不誠實」(15%)、「糟糕」(11%)、「騙子、不誠實」(8%)等諸多負面評價，至於整體「好」的正面評價只有8%。

至於國人對拜登的普遍印象是「老邁、過時」(26%)、「遲鈍、困惑」(15%)，並有10%對拜登持負面評價，並以「腐敗、不誠實」(6%)字眼形容拜登，只有6%將拜登視為「總統、領導人」，並以「強大、有能力」(5%)表達對拜登最積極的評價；至於民主黨人(28%)也非常介意拜登年齡，此一比率明顯高於總統領導力(11%)或強悍能力(11%)。

加州58歲民主黨黨員馬沙(Rami Marsha)2016年投票給川普，2020年則投票給拜登，但他坦承：「我認為拜登可能罹患某種失智症，而且沒有管理這個國家的能力。」至於川普，馬沙直言：「我受夠他了。」

民調顯示，有24%國人希望拜登連任，同時也有30%希望川普再次入主白宮，不過絕大多數受訪者表示，如果兩人再次獲得提名，則不願投票支持他們。

愛達荷州73歲共和黨選民海斯(Larry Haith)形容拜登為「白痴」，至於川普，海斯表示：「我真的很喜歡他做的事，也喜歡他做的決定。」但對於川普「典型紐約客的傲慢」不以為然，打算明年拒投任何一人。

民調也顯示選民意識形態分歧，共和黨人比民主黨人更可能使用「遲鈍、困惑」(25%比7%)「腐敗、不誠實」(14%比0%)以及「軟弱、不合格」(9%比2%)形容拜登和川普；反之，共和黨支持者15%對川普持正面評價，並以「強悍」(11%)、「美國愛國主義」(8%)以及「總統領導力」(6%)形容川普。

拜登 川普 民調

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