西足協主席「強吻」 檢方啟動性侵調查 母絕食替他喊冤
西班牙檢方在28日表示，已經針對西班牙皇家足球協會(Royal Spanish Football Federation)主席盧比亞雷斯(Luis Rubiales)嘴對嘴親吻國家隊女球員艾爾莫索(Jennifer Hermoso)，是否構成性侵罪展開調查。28日晚間，西班牙足球協會以「最新事件與無法接受的行為已嚴重傷害西班牙足球形象」為由，要求盧比亞雷斯立即辭去協會主席一職。
西班牙足球協會展開調查的同時，盧比亞雷斯的母親安赫萊斯·貝哈爾(Ángeles Béjar)也於28日開始絕食抗議，為兒子鳴冤；她告訴說將在西班牙南部的一座教堂「夜以繼日」地絕食，直到外界對兒子「不人道的追捕」(inhumane hounding)結束。
透過影片可發現，現年46歲的盧比亞雷斯是在20日在雪梨世足決賽後親吻隊上明星球員艾爾莫索，隔天他雖然對此道歉，但仍為自己捍衛清白表示，是「對方將我抱起來並靠近她身體」，同時指控批評者是在進行「虛偽的女權主義」，並堅稱是艾爾莫索主動展開了這次互動。對此，艾爾莫索反駁說，「我從未同意他親我。」
外界針對盧比亞雷斯的行為與其辯護作法的反對聲浪逐漸高漲，部分評論家甚至將其稱為西班牙的「#MeToo」事件。28日下午，西班牙國家法院的公訴人針對盧比亞雷斯展開初步調查，確認是否有足夠證據能指控他進行性侵，一旦確定將可判處1至4年徒刑。西班牙法律規定，非自願性「嘴唇親吻」是判斷是否構成「妨礙性自由」的理由之一。
檢察官也呼籲艾爾莫索能在15天內正式提出投訴。她在上週則先透過聲明表示，這次親吻讓她感到「脆弱」以及變成「受害者」。檢察官稍早也收到另一起投訴，指控盧比亞雷斯「在未成年人面前進行淫褻炫耀行為」，也就是他曾在16歲的索菲亞公主面前抓自己的褲襠。
盧比亞雷斯是歐洲足球總會(UEFA)副主席，他一直在帶領由西班牙、葡萄牙、摩洛哥以及可能還包括烏克蘭在內的申辦團隊，有意競逐2030年世界盃主辦權。國際足球總會(FIFA)目前已暫停盧比亞雷斯參與足球活動90天，整支西班牙女子足球隊與數十名其他球員也簽署聯合聲明表示，如果現任管理階層繼續留任，她們將拒絕上場為西班牙效力。
除此之外，西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)表示如此行為「無法接受」，在野的人民黨秘書長加瑪拉(Cuca Gamarra)則將這次親吻形容是「可恥」。
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