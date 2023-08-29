西足協主席「強吻」 檢方啟動性侵調查 母絕食替他喊冤

西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯日前在西班牙奪下女足世界盃冠軍後，未得到同意對嘴親吻女球員艾爾莫索，引起軒然大波，並已遭停職，等候調查。(美聯社)

西班牙檢方在28日表示，已經針對西班牙皇家足球 協會(Royal Spanish Football Federation)主席盧比亞雷斯(Luis Rubiales)嘴對嘴親吻國家隊女球員艾爾莫索(Jennifer Hermoso)，是否構成性侵 罪展開調查。28日晚間，西班牙足球協會以「最新事件與無法接受的行為已嚴重傷害西班牙足球形象」為由，要求盧比亞雷斯立即辭去協會主席一職。

西班牙足球協會展開調查的同時，盧比亞雷斯的母親安赫萊斯·貝哈爾(Ángeles Béjar)也於28日開始絕食抗議，為兒子鳴冤；她告訴說將在西班牙南部的一座教堂「夜以繼日」地絕食，直到外界對兒子「不人道的追捕」(inhumane hounding)結束。

未得到同意遭到嘴對嘴強吻的西班牙女球員艾爾莫索。(美聯社)

透過影片可發現，現年46歲的盧比亞雷斯是在20日在雪梨世足決賽後親吻隊上明星球員艾爾莫索，隔天他雖然對此道歉，但仍為自己捍衛清白表示，是「對方將我抱起來並靠近她身體」，同時指控批評者是在進行「虛偽的女權主義」，並堅稱是艾爾莫索主動展開了這次互動。對此，艾爾莫索反駁說，「我從未同意他親我。」

外界針對盧比亞雷斯的行為與其辯護作法的反對聲浪逐漸高漲，部分評論家甚至將其稱為西班牙的「#MeToo」事件。28日下午，西班牙國家法院的公訴人針對盧比亞雷斯展開初步調查，確認是否有足夠證據能指控他進行性侵，一旦確定將可判處1至4年徒刑。西班牙法律規定，非自願性「嘴唇親吻」是判斷是否構成「妨礙性自由」的理由之一。

檢察官也呼籲艾爾莫索能在15天內正式提出投訴。她在上週則先透過聲明表示，這次親吻讓她感到「脆弱」以及變成「受害者」。檢察官稍早也收到另一起投訴，指控盧比亞雷斯「在未成年人面前進行淫褻炫耀行為」，也就是他曾在16歲的索菲亞公主面前抓自己的褲襠。

盧比亞雷斯是歐洲足球總會(UEFA)副主席，他一直在帶領由西班牙、葡萄牙、摩洛哥以及可能還包括烏克蘭在內的申辦團隊，有意競逐2030年世界盃主辦權。國際足球總會(FIFA)目前已暫停盧比亞雷斯參與足球活動90天，整支西班牙女子足球隊與數十名其他球員也簽署聯合聲明表示，如果現任管理階層繼續留任，她們將拒絕上場為西班牙效力。

除此之外，西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)表示如此行為「無法接受」，在野的人民黨秘書長加瑪拉(Cuca Gamarra)則將這次親吻形容是「可恥」。