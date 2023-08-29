今年美網復出球員多 受傷、懷孕、退役選手回來了

2023美網28日在紐約市法拉盛草原開打，今年沒有多少超級大球星與賽，光芒減少。圖為球迷28日觀賽。(美聯社)

退役後復出，在網球界並非新鮮事，但2023年美國公開賽(U.S. Open)可以說是充滿了不少，因受傷、懷孕或退役等理由且已告別球場許久後復出的選手。

第一天賽程中復出的選手就包括了，在2022年9月第23次大滿貫(Grand Slam)冠軍告別賽中擊敗小威廉絲(Serena Williams)、但從11月起就因傷離開的澳洲 球員湯姆伊諾維琪(Ajla Tomljanovic)；同樣因傷退役的還有澳網 女單亞軍布雷迪(Jennifer Brady)和曾打入溫布頓四強的加拿大重砲手拉奧尼奇(Milos Raonic)；另外，已退役的前丹麥「女網甜心」伍茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)也在28日返回球場。

但想看去年退休 的小威廉絲返回球場的粉絲可能要失望了；小威廉絲近期才剛生完第二胎，短期內不可能再復出。

「我覺得大家好像(離開網球後就)不知道該做什麼，」2020年美網四強賽選手布雷迪(Jennifer Brady)接受美聯社訪問時笑著說到，「或許他們看到獎金增加了，於是心想或許他們能重回球壇。」

29日賽事也將迎來不少離開球場許久的球員，包括退役捷克女將史翠可娃(Barbora Strycova)和產後復出的烏克蘭好手史維托莉娜(Elina Svitolina)。

「『再次回到球場會如何』這種想法很誘人且有吸引力，」兩屆大滿貫亞軍的南非重砲安德森(Kevin Anderson)表示，「有些人在離開網壇後，很快就找到自己想做的事；但我還沒找到。」安德森在離開球場近一年半後，2023年以37歲高齡選擇重返職業網壇，但並未成功通過資格賽。

不過，也不是每個人都有意在退役後復出；宣布將在2023年美網賽事後退役的38歲美國選手伊斯納(John Isner)，被問到是否有復出機會時表示：「我玩完了，這種事不會發生在我身上。」