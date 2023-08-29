我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

今年美網復出球員多 受傷、懷孕、退役選手回來了

編譯尤寶琪／綜合報導
2023美網28日在紐約市法拉盛草原開打，今年沒有多少超級大球星與賽，光芒減少。圖為球迷28日觀賽。(美聯社)
2023美網28日在紐約市法拉盛草原開打，今年沒有多少超級大球星與賽，光芒減少。圖為球迷28日觀賽。(美聯社)

退役後復出，在網球界並非新鮮事，但2023年美國公開賽(U.S. Open)可以說是充滿了不少，因受傷、懷孕或退役等理由且已告別球場許久後復出的選手。

第一天賽程中復出的選手就包括了，在2022年9月第23次大滿貫(Grand Slam)冠軍告別賽中擊敗小威廉絲(Serena Williams)、但從11月起就因傷離開的澳洲球員湯姆伊諾維琪(Ajla Tomljanovic)；同樣因傷退役的還有澳網女單亞軍布雷迪(Jennifer Brady)和曾打入溫布頓四強的加拿大重砲手拉奧尼奇(Milos Raonic)；另外，已退役的前丹麥「女網甜心」伍茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)也在28日返回球場。

但想看去年退休的小威廉絲返回球場的粉絲可能要失望了；小威廉絲近期才剛生完第二胎，短期內不可能再復出。

「我覺得大家好像(離開網球後就)不知道該做什麼，」2020年美網四強賽選手布雷迪(Jennifer Brady)接受美聯社訪問時笑著說到，「或許他們看到獎金增加了，於是心想或許他們能重回球壇。」

29日賽事也將迎來不少離開球場許久的球員，包括退役捷克女將史翠可娃(Barbora Strycova)和產後復出的烏克蘭好手史維托莉娜(Elina Svitolina)。

「『再次回到球場會如何』這種想法很誘人且有吸引力，」兩屆大滿貫亞軍的南非重砲安德森(Kevin Anderson)表示，「有些人在離開網壇後，很快就找到自己想做的事；但我還沒找到。」安德森在離開球場近一年半後，2023年以37歲高齡選擇重返職業網壇，但並未成功通過資格賽。

不過，也不是每個人都有意在退役後復出；宣布將在2023年美網賽事後退役的38歲美國選手伊斯納(John Isner)，被問到是否有復出機會時表示：「我玩完了，這種事不會發生在我身上。」

澳洲 澳網 退休

上一則

川普2024年行程表整理好了 1-7月注定一邊造勢一邊受審

下一則

西足協主席「強吻」 檢方啟動性侵調查 母絕食替他喊冤

延伸閱讀

美網開戰前背傷 前女單冠軍安德里斯庫退賽 提前結束球季

美網開戰前背傷 前女單冠軍安德里斯庫退賽 提前結束球季
MLB／天使連兩天3：11輸太空人 大谷徒留1暴力紀錄

MLB／天使連兩天3：11輸太空人 大谷徒留1暴力紀錄
MLB「拳擊賽」懲處出爐 拉米瑞茲私訊道歉 安德森不讀不回

MLB「拳擊賽」懲處出爐 拉米瑞茲私訊道歉 安德森不讀不回
棒賽忽然變拳賽 白襪、守護者場上「格鬥」 主播「入戲」當場直播

棒賽忽然變拳賽 白襪、守護者場上「格鬥」 主播「入戲」當場直播

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授