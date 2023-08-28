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長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

跟隨通膨 社安金明年平均增55元

記者顏伶如／綜合報導
社安金生活成本調整」2024年調整幅度可望回歸正常，大約只有3%左右。（Getty Images）
社安金生活成本調整」2024年調整幅度可望回歸正常，大約只有3%左右。（Getty Images）

受到通膨一路飆漲的影響，「社安金生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)在2023年來到8.7%，根據非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)最新估計，隨著通膨冷卻，2024年調整幅度可望回歸正常，大約只有3%左右，退休族每個月社安金支票平均增加55元。

「老年人聯盟」說，退休族2024年的社安金生活成本調整，幅度將不到2023年8.7%的一半。

社安金生活成本調整以及社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)2023年都有8.7%，成為1981年以來最大調整幅度，當年通膨指數約11.2%。

2022年的社安金生活成本調整則為5.9%。

不過，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)9月13日將公布8月的通膨數據新報告，9月通膨數據將於10月12日公布，因此2024年社安金生活成本調整的確切數字為何，到了今年10月中旬才將明朗。

今日美國報(USA Today)報導，某些觀察家分析，2024年社安金生活成本調整，極可能在2.7%至3.2%的範圍之內。

「老年人聯盟」政策分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說：「我們將回歸現實。」她同時表示，3%的調整幅度還是高於平均。

強森表示，過去20年裡，根據通膨計算的社安金生活成本調整，平均約為2.6%，其中有三年則調整幅度為零：2010年、2011年、2016年。

新冠疫情發生前，社安金生活成本調整幅度頗為平穩。疫情發生後，供應鏈中斷，聯邦政府為民眾發放紓困金以搶救美國經濟。2020年社安金調整幅度為1.6%，2021年則為1.3%。

強森表示，對於退休族來說，2024年的3%左右調整幅度，與2023年8.7%相比，將出現手頭變緊的感受。

社安金 退休 疫情

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