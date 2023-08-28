卡債增、竊案多…零售業者：消費者壓力上升
消費者是美國經濟動力，消費能力一再超出預期，但是最近情況改變，在通膨加劇、儲蓄減少等種種不利因素下轉趨謹慎，透露出消費壓力跡象。
梅西百貨(Macy's)、柯爾百貨(Kohl's)、Foot Locker和諾斯崇(Nordstrom)等業者日前公布的財務報告都顯示出消費者行為轉變。
雖然整體消費支出仍堅實，零售商可從消費者身上看出經濟緊張跡象。
折扣零售商伯靈頓(Burlington Stores)截至7月的季度銷售成長4%、獲利更備增，但執行長奧沙利文(Michael O'Sullivan) 說，其低收入核心顧客群顯然面臨巨大經濟壓力。
折扣商店向來在經濟不穩時大受青睞，伯靈頓、沃爾瑪(Walmart)、一元樹(Dollar Tree)、TJX上一季銷售都增長，與百貨連鎖店和服飾、鞋類業者成鮮明對比。
零售業者高層上周與華爾街分析師開會時提到信用卡拖欠、零售盜竊率雙雙上升，都是消費者手頭吃緊的跡象。
梅西百貨執行長甘內特(Jeff Gennette)說，購物者明顯減少「可有可無」類別(discretionary categories)消費，導致上季銷售衰退。
提供先消費後付款服務的Affirm公司執行長萊夫欽(Max Levchin)說，人們目前最重要的支出是大眾商品(general merchandise)，花少錢獲得最大價值。
梅西、科爾、諾斯崇等商店信用卡拖欠率都上升，顯示顧客手頭真的吃緊，購物選擇更謹慎。
開學促銷成效將是零售業今年業績的關鍵。
學貸支付也將影響消費支出。全美約4400萬人先前因疫情暫停支付的學貸，將於10月恢復，可能進一步擠壓購物者預算。
就在學貸支付恢復後幾個星期，萬聖節銷售也可看出消費取向；與若干零售業者合作的科技公司Aptos策略副總貝爾德(Nikki Baird)說，學貸支付對於萬聖節主要消費群的影響最大，萬聖節將是聖誕節零售前景的重要指標。
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