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中國狂買農地？NBC：全美13億英畝 中企買不到1400英畝

記者顏伶如／綜合報導
多州已立法，禁止中國人購買農地。圖為俄亥俄州一家種植玉米的農場。(美聯社)
多州已立法，禁止中國人購買農地。圖為俄亥俄州一家種植玉米的農場。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)25日獨家報導指出，針對數千份農業部檔案進行分析後發現，從2022年1月1日以來，中國買主在美國購得農地不到1400英畝；全美則有13億英畝的農業用地。

報導指出，透過資料分析同時發現，聯邦政府其實缺乏能夠有效監控外國土地所有權的機制。

聯邦法律規定，外籍人士或外國公司購買、租賃美國農業用地時，必須在90天內向農業部辦理登記。然而，某些案件延宕數年並未登記，其中一例則拖延20多年沒有登記。

資料顯示，對於沒有在限期之內向農業部完成登記，並沒有任何案例面臨超過12萬1000元的罰款。

國家廣播公司報導，檢視農業部資料包括全美35州農地與林地從2022年1月1日以來的外國買主交易紀錄，其中絕大部分交易為歐洲風力發電公司向美國農民租地興建風機渦輪(wind turbines)，一家義大利公司在伊利諾州一處偏鄉郡縣就有40筆農地租賃，在另外至少4州也租用農地。

農業部資料顯示，從2022年1月1日至2023年6月30日之間，中資機構向農業部登記的農地購買案件共有11筆。

美國知名豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)2013年由中國企業收購。「史密斯菲爾德食品公司」發言人說，公司在2022年、2023年間於密蘇里州、北卡羅來納州總共買下186英畝農地，公司名下原本持有土地則有12萬8000英畝。

「史密斯菲爾德食品公司」企業事務部副總監孟羅(Jim Monroe)受訪時說：「美國與中國之間有許多重要議題需要解決，但持有美國農業土地並不是項目之一。」

阜豐美國公司(Fufeng USA)在北達科他州大福克斯市空軍基地(Grand Forks Air Force Base)附近購買365英畝農地但未向農業部登記，直到CNBC新聞頻道報導恐涉及國安考量之後才補辦登記。

登記內容顯示，阜豐美國公司有3筆購買紀錄，耗資共計950萬元，計畫興建玉米濕磨生物發酵廠。

阜豐美國公司營運長丘圖拉許(Eric Chutorash)說，建廠絕對不是為了窺探空軍基地。他說：「我無法想像我們雇用的任何員工竟會那麼做。」

農業部 北卡羅來納州 義大利

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