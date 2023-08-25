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西班牙足協主席強吻世界盃女球員 FIFA追查前將辭職？

記者張聲肇／綜合報導
西班牙皇家足球協會主席魯比亞雷斯(右)日前在頒獎典禮上，親吻選手賀莫索(左)的嘴唇，引起爭議。圖為魯比亞雷斯擁抱西班牙隊另一名球員時，賀莫索在一旁微笑。(Getty Images)
西班牙皇家足球協會主席魯比亞雷斯(右)日前在頒獎典禮上，親吻選手賀莫索(左)的嘴唇，引起爭議。圖為魯比亞雷斯擁抱西班牙隊另一名球員時，賀莫索在一旁微笑。(Getty Images)

國際足球總會(FIFA)24日宣布調查西班牙皇家足球協會主席魯比亞雷斯(Luis Rubiales)趁恭賀冠軍隊之際，強吻女球員嘴唇，是否違反基本禮貌，西班牙媒體說他25日會宣布辭職。

西班牙女足隊20日在澳洲雪梨以1比0踢贏英國隊，頒獎典禮上，魯比亞雷斯親吻選手賀莫索(Jenni Hermoso)的嘴唇。前幾分鐘，他在西班牙王后雷提賈和16歲公主蘇菲亞所在的包廂裡，手抓自己的胯下部位，慶祝西班牙隊奪冠。

賀莫索說，她不高興被吻。代表國手的球員工會，雖曾被現年46歲的魯比亞雷斯領導過，23日仍發布聲明說，這種行為不可以不被處分。

國際足球總會在聲明中表示：「FIFA紀律委員會今天通知西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯，將就決賽期間發生的事件對他啟動紀律處分程序。」

FIFA紀律委員會說，它會判斷西班牙足盟領導人這種行為是否「替足球運動以及世足聯盟帶來不名譽。」

媒體報導，任滿五年的魯比亞雷斯即將辭職，對此，西班牙足協不予評論，但西班牙足協將於25日將在馬德里舉行臨時會，議程包括如何解決主席在國手為國爭光之際引發的爭議。

FIFA沒有明確指出要調查魯比亞雷斯哪些行為，只強調足球運動的領導人務必尊重每個人的人格，反其道而行，必予譴責。

西班牙體育部長法朗可斯(Víctor Francos)說，在女性國家元首觀賽處抓自己的下體表示戰勝對手，這種表態法「任誰也無法辯護」。

FIFA沒說最晚何時會發布懲戒令。足盟紀律委員會的裁判可判定警告、罰款或停職至少一段時間。

美聯社說，本案可能由委員會16名委員中的三名女性委員主審。這三人各是英國、墨西哥和泰國人。

魯比亞雷斯是歐洲足球聯盟副會長，也是歐洲足球界在本屆世界女足賽的最高代表。歐洲足盟給他的待遇是每年25萬歐元(27萬美元)，另加其他費用。

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