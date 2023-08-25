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普里格津太自信？瓦格納高層同班機全滅 「他以為真被赦免」

編譯廖振堯／綜合24日電
瓦格納傭兵集團首領普里格津，曾對莫斯科發動軍事政變，卻不到一天就喊停。(美聯社)
瓦格納傭兵集團首領普里格津，曾對莫斯科發動軍事政變，卻不到一天就喊停。(美聯社)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)23日搭乘的飛機墜毀，據信本人已經身亡，媒體指出乘客名單基本上是「瓦格納名人錄」，從副手、後勤負責人到打手無一倖免；而普里格津犯下的致命錯誤恐怕是過於自信。

美聯社報導，除普里格津以外，其他乘客包括六名副官、三名機組人員。此行目的尚不清楚，但瓦格納已被克里姆林宮定調為叛徒組織，身為受到如此高度關注的目標，高層們一起乘坐同一航班似乎是違反安全風險的不尋常行為。

在乘客中，地位次高的為烏特金(Dmitry Utkin)，長期以來他被認為是瓦格納創始人，但許多分析人士現在認為他只是普里格津的煙霧彈，普里格津也承認他自己才是領導。據俄國獨立調查媒體「檔案中心」(Dossier Center)及荷蘭調查媒體「冒險者」(Bellingcat)，烏特金是特種部隊退役軍官、也曾任俄羅斯軍事情報局(GRU)成員，亦是俄羅斯車臣戰爭的老兵，負責指揮和戰鬥訓練，據稱是愛好德國納粹之人。

俄國民眾追悼瓦格納集團首領普里格津（左）與集團創辦人之一烏特金（右），同時在機上...
俄國民眾追悼瓦格納集團首領普里格津（左）與集團創辦人之一烏特金（右），同時在機上的乘客還有瓦格納其他重要成員，被認為沒有分散風險。(Getty Images)

另一位切卡洛夫(Valery Chekalov)則是瓦格納的後勤策畫，負責管理僱傭兵、保護武器，經營敘利亞和非洲的石油、天然氣和礦產業務，安排普里格津旅行據報也是他的職責之一，美國以切卡洛夫與普里格津關係緊密而對他實施制裁。

此外還有一位作戰經驗豐富的將領馬卡良(Evgeniy Makaryan)，據檔案中心稱，他2018年率領瓦格納在敘利亞的哈沙姆之戰 (Battle of Khasham)遭到美國猛烈的空襲，導致數十名瓦格納戰士喪生。他仍是瓦格納的指揮官，不過外界對他確切角色所知不多。

調查組織「All Eyes on Wagner」研究員盧‧奧斯本(Lou Osborn)表示，讓這麼多高層乘坐同架飛機是糟糕的決定，因為關鍵人物一定得分開飛行，「普里格津過於自信，他可能真的以為自己被赦免了。」

普里格津墜機位置。 製表／茅毅
普里格津墜機位置。 製表／茅毅

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

普里格津 瓦格納 俄羅斯

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