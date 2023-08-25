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美情報初判：普里格津座機先「內部爆炸」後墜毀

編譯盧炯燊／綜合24日電
美國情報單位研判普里格津的座機是先在空中爆炸再墜毀，參聯會主席密利認為還需要一些時間才能證實普里格津是否死亡。(美聯社)
美國情報單位研判普里格津的座機是先在空中爆炸再墜毀，參聯會主席密利認為還需要一些時間才能證實普里格津是否死亡。(美聯社)

瓦格納」(Wagner)傭兵集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)座機離奇墜機，可能身亡，外界盛傳是遭暗殺，甚至說是由俄羅斯用導彈擊落飛機，但美國情報界初步認為，沒證據證明是遭導彈擊落；美國初步的情報指出飛機最先內部發生爆炸然後墜毀，但目前尚不清楚確切原因。

導彈擊落？美衛星未探測到相關熱能

接近瓦格納的社交媒體聲稱，普里格津的私人飛機是遭俄軍用防空導彈擊落，不過拜登政府一名高級官員表示，沒有任何證據證實此說。美國初步的情報指出飛機最先內部發生爆炸然後墜毀。

五角大廈官員也說，帶有紅外傳感器的美國衛星，可以探測到導彈發射時產生的熱量，但普里格津的私人飛機墜毀時並未探測到任何熱量。

不稱「暗殺」 密利重申與美無關

儘管尚未確定具體的墜機原因，但美方已不再說這是一次暗殺行動；五角大廈發言人賴德(Pat Ryder)24日說，初步評估是普里格津很可能被殺，這是美國首次證實普里格津死亡的消息，但賴德沒有將之描述為暗殺，只表示美國仍在評估這一事件。

莫斯科民眾追悼兩位瓦格納重要領導人普里格津(左)與烏特金(右)。(Getty I...
莫斯科民眾追悼兩位瓦格納重要領導人普里格津(左)與烏特金(右)。(Getty Images)

俄羅斯方面的官方訊息也很少，莫斯科表示正在調查墜機原因，說會對涉嫌違反航空安全規則的行為展開刑事調查。

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)24日指出，即使俄羅斯當局沒有透露飛機墜毀的原因，但他希望真相能夠水落石出，估計還需要一段時間。他重申美國與這次事件無關。

英國政府一名官員表示，雖然西方仍在蒐集有關墜機事件的訊息和見解，但最有可能涉嫌謀殺的嫌疑人是俄羅斯聯邦安全局(FSB)，以報復普里格津6月發動兵變。

另一方面，西方情報界還需要時間確認死者中的確包括普里格津在內，密利也說，普里格津若確認死亡，駐有瓦格納集團傭兵的國家都會受到影響。

美國國家安全委員會前俄羅斯顧問、現任卡內基國際基金會學者格林(Eric Green)認為，對克里姆林宮來說，瓦格納傭兵及其同情者將如何看待普里格津的死亡，反而是最敏感的問題。

普里格津死亡的第二天，在他的家鄉聖彼得堡，不少支持者湧向臨時紀念碑獻花向他致敬。

俄國民眾在瓦格納集團總部前獻花並放置瓦格納旗幟追悼，顯示普里格津深受俄國人民歡迎...
俄國民眾在瓦格納集團總部前獻花並放置瓦格納旗幟追悼，顯示普里格津深受俄國人民歡迎。(歐新社)

普里格津 俄羅斯 瓦格納

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