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普里格津座機「機鼻朝下」 30秒垂直急墜8000呎

編譯陳韻涵／綜合24日電
飛機被拍到急墜。(取自親瓦格納社群灰區)
飛機被拍到急墜。(取自親瓦格納社群灰區)

飛航追蹤數據顯示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)搭乘的私人飛機23日原先毫無異狀，直到出事前30秒才急速下墜。

普里格津等十人搭乘的萊格賽600(Embraer Legacy 600)私人飛機從莫斯科飛往聖彼得堡期間，在莫斯科北部的特維爾州(Tver)庫任基諾村(Kuzhenkino)附近墜毀，機上乘員全數罹難；俄國聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)證實，今年6月發起兵變未遂的普里格津的名字在乘客名單上。

墜機點衛星圖。(美聯社)
墜機點衛星圖。(美聯社)

航班追蹤網站Flightradar24公關主任佩臣尼克(Ian Petchenik)表示，格林威治標準時間23日下午3時19分，這架飛機「突然垂直下墜」，飛機在約30秒內，從2萬8000呎的飛行高度急墜超過8000呎。

佩臣尼克表示，「不管發生什麼事，都來得很快；事發後，他們也許一直在(與飛機)搏鬥」，但在急墜前，「毫無跡象顯示飛機有任何問題」。

影片顯示，機鼻朝下，機身迅速下墜，最後冒出黑煙或水蒸汽。

鑑識人員在飛機殘骸中調查蒐集證據。(Getty Images)
鑑識人員在飛機殘骸中調查蒐集證據。(Getty Images)

產業消息人士透露，出事班機在Flightradar24上的註冊編號為RA-02795，與普里格津兵變後飛往白俄國的班機編號相同。

Flightradar24最後記錄到該班機正常飛行的時間為23日下午3時11分，當地干擾情況可能減緩數據收集的速度，其他數據在九分鐘後持續。

flightradar24指出，這架飛機在墜機前30秒內，經歷一系列拉升和下降的劇烈操作，最後發生災難性後果；flightradar24於下午3時20分接收到該班機的最後數據。

俄方已展開刑事調查，研判事發原因；匿名消息人士告訴俄國媒體，他們認為這架飛機是被一枚或多枚地對空飛彈擊落。

巴西航空工業公司(Embraer SA)製造的「萊格賽600」表示，最近幾年未提供該架可坐13人的飛機任何服務或支援，以配合國際社會對俄國的制裁。

普里格津 俄國 瓦格納

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