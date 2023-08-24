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強化台灣防衛力 美再批准軍售5億美元F-16偵蒐系統

記者張文馨／華盛頓報導
美國國防安全合作局(DSCA)23日宣布，國務院批准售台F-16的紅外線偵蒐追蹤系統(IRST)，金額約5億美元，行政部門已通知國會。圖為駕駛F-16戰機的台灣飛行員向媒體記者揮手。(美聯社)
美國國防安全合作局(DSCA)23日宣布，國務院批准售台F-16的紅外線偵蒐追蹤系統(IRST)，金額約5億美元，行政部門已通知國會。圖為駕駛F-16戰機的台灣飛行員向媒體記者揮手。(美聯社)

美國國防安全合作局(DSCA)23日宣布，國務院批准售台F-16的紅外線偵蒐追蹤系統(IRST)，金額約5億美元，行政部門已通知國會。

美方宣布軍售案的時間點，剛好在中華民國副總統賴清德過境美國返台，中共解放軍在台海周邊展開軍演，引人關注。

針對這個問題，一名國務院官員對本報重申，美國根據台灣關係法與長期的「一個中國」政策，向台灣提供必要的防衛物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力；自2010年起，行政部門通知國會的軍售台灣總額超過370億美元，其中，拜登政府對台軍售已達53億6000萬美元。

安合局表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域軍事平衡；這項軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

安合局表示，這項軍售將強化台灣捍衛領空、提供區域安全，也增強與美國在F-16計畫的軍事互操作性，有助於提升台灣應對當前與未來威脅的能力。

互操作性指的是不同組織和系統之間的協同工作能力，五角大廈在談到美日針對台海情勢兵棋推演時，曾說「美日持續尋求準備、訓練機會，提升雙方互操作性及測試聯合作戰能力。」

安合局表示，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

國務院官員表示，美國依然致力於一中政策，40年來，美國政策始終基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證；美國對台灣的支持有助於維護台海與區域的和平穩定。

國務院批准售台價值5億美元的F-16的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）23日透露，拜登政府去年一度考慮直接取消出售給台灣F-16V戰機的計畫，最後是因為法律困難度過高只好作罷。 

美台政府都證實F-16V戰機的交付面臨延宕，不過，這是首次傳出拜登政府考慮取消出售計畫。

國務院 拜登 台灣關係法

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