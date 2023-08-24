習近平缺席論壇引揣測 中國拒說明 專家：秦剛被免後另一「機密」

中國國家主席習近平22日意外缺席金磚國家峰會工商論壇，由中國商務部長王文濤代替他在論壇宣讀了他的致辭稿。(Getty Images)

中國國家主席習近平 22日意外缺席金磚國家峰會工商論壇，引發諸多揣測。中國外交部23日拒絕說明習近平缺席原因，官方媒體迄今隻字未提。專家形容這是繼秦剛被拔外長一職後，另一個中國「國家機密」。

習近平於當地時間21日抵達南非 約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。這是繼訪問俄羅斯 後，習近平今年第二次踏出國門。

習近平原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地未出現在會場，而是由中國商務部長王文濤代替他在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席工商論壇的金磚國家領導人，就連未出國參加的俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，也透過視訊與會。

習近平意外缺席工商論壇後，仍出席了當天的晚宴，但這引發中國觀察人士的質疑與推測。

據有線電視新聞網(CNN)報導，中國外交部23日舉行例行記者會，發言人汪文斌迴避有關習近平缺席金磚工商論壇的問題。相反地，他宣讀了官方媒體廣泛轉載的習近平致辭摘要。

當另一位記者再次問及習近平時，汪文斌說，他已經回答過這個問題了，「我們相信，本次金磚國家領導人會晤將取得豐碩成果」。

中國官方媒體事後大幅報導習近平在工商論壇的致辭內容，卻隻字未提他缺席論壇，改由王文濤代打。

官方央視新聞聯播播出「習近平向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭」，主播唸完長達五分多鐘的全文，卻完全沒有論壇的畫面，不像其他三則習近平首日南非行的新聞都有畫面。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)研究員賀博然(Brian Hart)表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。

「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。這可能是一次健康事件，也可能是一個需要他注意的緊迫問題」。賀博然說，習近平未在這次會議上發表講話，而是出席了論壇之前和之後的其他活動，這一事實表明，在此期間，有一些緊急的因素把習拉走了，但目前還不知道原因。

專家表示，北京可能永遠不會解釋習近平為何未能在工商論壇露面。