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堪州報紙出版商98歲母親與警爭執 隔天身亡 警突檢影片曝光

記者胡玉立／綜合報導
堪薩斯州警方突擊搜查「馬里恩郡記錄報」編輯兼出版人艾瑞克‧邁爾住家時，邁爾的98歲母親瓊·邁爾(背對者)試圖阻止，她次日死亡。
堪薩斯州警方突擊搜查「馬里恩郡記錄報」編輯兼出版人艾瑞克‧邁爾住家時，邁爾的98歲母親瓊·邁爾(背對者)試圖阻止，她次日死亡。

堪薩斯州馬里恩市(Marion)警方11日突擊搜查當地報紙出版商住所，出版商高齡98歲的母親試圖阻止警方搜查後，次日過世；在該報21日發布警方突襲影片流出後，此案受到各方關注，也引發有關新聞自由的爭論。

警方是在當地一家餐館老闆娘指責「馬里恩郡記錄報」(Marion County Record)非法取得她的信息作出報導後，發動搜查行動。警方突檢時，沒收屬於該報的電腦和手機及部分設備，後來歸還。包括該報辦公室、編輯兼出版人艾瑞克‧邁爾(Eric Meyer)住家和另一市議會成員住所，都遭警方突檢。

堪薩斯州警方突擊搜查「馬里恩郡記錄報」編輯兼出版人艾瑞克‧邁爾住家時，邁爾的98...
堪薩斯州警方突擊搜查「馬里恩郡記錄報」編輯兼出版人艾瑞克‧邁爾住家時，邁爾的98歲母親瓊·邁爾(背對者)試圖阻止，她次日死亡。(美聯社)

她喊：滾出我的房子

外流影片可以看見98歲的瓊·邁爾(Joan Meyer)身穿睡袍和拖鞋、使用助行器站立，面對六名警察沮喪叫喊要求：「滾出我的房子，別碰那些東西！」艾瑞克·邁爾認為是壓力導致他母親次日死亡。

一名檢察官表示，沒有足夠證據證明這次突擊搜查是合理的；但堪州官網21日表示，警長用來證明此次突襲合理性的初步網路搜索是合法的。主導突襲的市警長科迪(Gideon Cody)在搜查令中表示，他有充分理由相信「馬里恩郡記錄報」和市議會成員兼副市長赫貝爾( Ruth Herbel)違反州打擊身分盜竊或電腦犯罪相關法律。

瓊·邁爾亡故後，民眾獻花紀念。(美聯社)
瓊·邁爾亡故後，民眾獻花紀念。(美聯社)

瓊·邁爾亡故後，民眾獻花紀念。(美聯社)
瓊·邁爾亡故後，民眾獻花紀念。(美聯社)

居民：警長應被開除

此案引發憲法第一修正案和新聞自由的辯論，也暴露了居民約1900人的馬里恩鎮在政治和社區報導分歧；馬里恩居民馬克利(Darvin Markley)21日在市議會會議上表示，「趾高氣昂的科迪警長應該被開除」。

赫貝爾和「馬里恩郡記錄報」表示，他們收到一份顯示餐廳老闆娘執照狀態的文件副本，其中包括駕照在內。警長堅稱他們違反州法，但報紙和赫貝爾律師表示他們沒有違法。

法律專家認為，警方對該報的突襲違反聯邦隱私法或州法，法律保護記者毋須識別消息來源或將未發表材料移交給執法部門。

邁爾表示，該報打算就該報辦公室和他住所遭突襲提起訴訟。

來源：Kansas City Star

駕照 隱私 堪薩斯州

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