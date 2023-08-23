新規打壓亞裔 維權組織籲最高院：受理傑佛遜高中招生案

學校招生過程中種族因素扮演何種角色，再次成為輿論焦點。維權組織呼籲最高法院受理全美最頂尖公立高中之一、維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)招生涉嫌歧視案。

今年5月，聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭裁定，傑佛遜高中招生過程並無歧視。維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)21日訴請最高法院推翻上訴法院裁決，理由是新規嚴重打壓亞裔 ，招生辦法「經過刻意設計，可以達到公然種族歧視 的同樣效果」。

傑佛遜高中招生案引發爭議在於，學校董事會希望透過種族中立(race-neutral)的標準，達到學生組成多元化的目的。最高法院6月在哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學案中推翻考量學生族裔的平權招生措施。

2020年，明尼蘇達州非裔 佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死後，傑佛遜高中擔心校內非裔、西語裔學生太少，於2020年底更改招生辦法，取消標準化考試的衡量依據，改為替每所初中全校學業表現最優學生保留錄取資格，並納入「經驗因素」考量，例如學生是否家境貧寒、英語並非母語、就讀初中是否長期以來升學率較差。

傑佛遜高中招生新規遭到許多亞裔家長反對，並組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)。太平洋法律基金會免費為「TJ聯盟」打官司。

「TJ聯盟」指出，招生新規並不是真正的種族中立，因為優秀亞裔大多集中在幾所初中，硬性規定的各校額度分配等於讓符合資格的亞裔無法進入傑佛遜高中。

招生新規2021年實施後，亞裔學生比例從73%驟降至54%，非裔則從不到2%增加到8%，西語裔也從3%成長到11%。白人從原本的18%小幅增加到22%。