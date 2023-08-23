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招生平權案主控者 告2律師事務所「獎學金歧視」

記者胡玉立／綜合報導
保守派維權人士布魯姆(左)22日透過反平權措施倡議團體「美國平等權利聯盟」，控告兩家提供獎學金給多元族裔申請人的律師事務所。(路透)
保守派維權人士布魯姆(左)22日透過反平權措施倡議團體「美國平等權利聯盟」，控告兩家提供獎學金給多元族裔申請人的律師事務所。(路透)

在最高法院6月裁定終止大學招生考慮種族的平權措施(Affirmative Action)後，提出原始訴訟的保守派維權人士布魯姆(Edward Blum)22日進一步透過他成立兩年的反平權措施倡議團體「美國平等權利聯盟」(American Alliance for Equal Rights)，控告兩家提供獎學金給多元族裔申請人的律師事務所。

該團體分別在德州和佛羅里達州聯邦法院興訟，指控在德州和佛州設辦事處的博欽(Perkins Coie)律師事務所和美富(Morrison & Foerster)律師事務所，非法歧視白人獎學金申請人；要求聯邦法院裁決這些律師事務所選擇受獎者時，不得考慮種族因素。

德州訟案指控博欽律師事務所「幾十年來一直對未來律師存在種族歧視」，部分獎學金受惠者限制須是有色人種學生、LGBTQ+學生或殘疾人士。訴訟稱，博欽為大一和大二法學院學生支付數萬元，受獎者為潛在員工，未來年薪起價約19萬元。

為多元族裔候選者提供獎學金在法律界很常見，博欽官網即強調：「幾十年來，我們始終致力團隊成員多樣性，推動法律行業多元包容價值觀」。

針對美富的訟案指稱，該公司「韋特莫爾卓越多元包容獎學金」(Keith Wetmore Fellowship for Excellence, Diversity and Inclusion)只考慮非裔、拉丁裔、原住民、LGBTQ+社區成員。美富官網指出，該獎學金有十年歷史，已授予136名一年級法律系學生。訴訟稱，該公司助理職起薪每年21萬5000元，受聘者來自獎學金計畫。

布魯姆表示，美國平等權利聯盟有權控告這些公司，因為其成員包括德州和佛州法學院非殘疾人、異性戀白人男子，他們都沒有資格獲得獎學金。訟案指控這些律師事務所違反1866年「民權法案」第1981條禁止私人合同中存在種族偏見。

布魯姆表示：「我們認為，一個人的種族和民族，不該被用來幫助或傷害他一生的努力。」

保守派維權人士布魯姆(右)22日透過反平權措施倡議團體「美國平等權利聯盟」，控告...
保守派維權人士布魯姆(右)22日透過反平權措施倡議團體「美國平等權利聯盟」，控告兩家提供獎學金給多元族裔申請人的律師事務所。(路透)

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