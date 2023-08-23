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喊話金磚峰會國 習近平：中國經濟具韌性

記者張聲肇／綜合報導
中國國家主席習近平(左)22日在金磚峰會致辭時，試圖安撫外界對中國經濟下體的擔憂。他說，中國經濟長期向好的基本面不會改變。(路透)
中國國家主席習近平(左)22日在金磚峰會致辭時，試圖安撫外界對中國經濟下體的擔憂。他說，中國經濟長期向好的基本面不會改變。(路透)

中國國家主席習近平22日告訴南非金磚五國峰會的與會者，中國經濟很具韌性，基本面也未變。

根據商務部長王文濤代為宣讀的習近平發言稿 ，「中國的經濟有很強的韌性，巨大的潛力，很大的活力」。

但習近平主政的世界第二大經濟體，因房地產業不景氣，消費者支出貧弱，信貸萎靡不振，已經失去前進的動力，急需當局提出振興良方。

習近平說，中國享有不少經濟優勢，例如「超大規模」的市場、完整且成熟的工業體系、充沛的高端人力，「中國經濟的巨艦將繼續乘風破浪往前邁進」。

他看好中國經濟實力與前景的同時，美國卻批評中國政府過去幾個月基本經濟資料的發布不夠透明，取締了哪些公司，也不像過去如實且及時告知世人，這種做法「很不負責任」。

習近平未出席金磚五國的企業論壇，由王文濤代讀講稿，不過參加了地主國南非總統主辦的晚宴。

峰會的主題之一是擴大接納新會員。習近平主張，金磚五國不管面臨何種抗拒，應讓金磚組織的「正面、穩定、向善的力量持續增長」，「我們將鑄造更強大的金磚戰略夥伴關係，擴大金磚加誰模式，積極推進會員的擴增」。

南非與俄國也贊同增加接納會員國，但印度擔心整個組織成為中國的傳聲筒，巴西則怕失去西方國家的諒解，疏遠與歐美日等國家的關係。

習近平趁這個國際場合，向全球傳達經濟合作的意願，說對全世界的發展，中國仍是「很重要的機會」，中國將擴大市場開放，改善外國企業在華的經營環境。

巴西總統魯拉呼籲金磚盟國加速「去美元化」，另尋不會取代各會員國貨幣的「參考貨幣單元」，作為國際貿易的計算媒介。魯拉說，全球「南方」國家的集體購買力已超越歐美七大工業國集團。

沙烏地阿拉伯外長紹德(Faisal bin Farhan Al Saud)代表王儲沙爾曼出席，預定和會員國元首分別雙邊會談。金磚五國中，歡迎阿拉伯入會的聲音不小。另一可能入會的「地區大國」是伊朗。

習近平 南非 巴西

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