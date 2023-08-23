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金磚領袖峰會 普亭、習近平首日缺席

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總普亭未出席22日金磚國家峰會，但播放一段17分鐘的預錄演說，大批西方國家。(美聯社)
俄羅斯總普亭未出席22日金磚國家峰會，但播放一段17分鐘的預錄演說，大批西方國家。(美聯社)

巴西、俄羅斯、印度、中國及南非組成的「金磚國家」(BRICS)，22日在南非約翰尼斯堡(Johannesburg)舉行第15次峰會，討論主旨包括擴大讓更多國家加入，建立聯盟並且加強合作，挑戰美國在全球政治、經濟體系完全稱霸的態勢；俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平都缺席22日領袖峰會。

CNBC新聞頻道分析，某些政治分析家評估，「金磚國家」可能採取更明顯的反西方立場，不過南非、印度、巴西均表示，希望跟傳統西方夥伴保持密切關係。

「南非國際事務研究所」(South African Institute of International Affairs，SAIIA)資深研究員狄卡瓦爾霍(Gustavo de Carvalho)說，「金磚國家」成員持續保留獨立自主，對於外交、國際貿易問題可以優先考慮自己國家的利益。

普亭並未出席22日峰會，而是播放一段17分鐘的預錄演說。他說，西方國家為了俄羅斯攻打烏克蘭而在經濟上懲罰、孤立俄羅斯，「如此制裁手段是非法的，凍結主權國家資產也是非法的」。

中國商務部長王文濤在約翰尼斯堡山同會議中心(Sandton Convention Centre)代表習近平宣讀演講稿，演說中批評美國霸權。習近平21日晚間已經抵達南非，但22日並未參加商業論壇，至於缺席原因則未宣布。

22日稍早，習近平會晤了南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)，22日晚間預訂將出席拉瑪佛沙的晚宴款待，巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)、印度總理莫迪(Narendra Modi)也將參加，普亭則將視訊連線。

CNBC報導，先前有媒體引述中國官員公開談話，將「金磚五國」定位成在區域政治領域直接挑戰七大工業國集團(G7)。不過，拉瑪佛沙20日在電視演說中強調，南非不會捲入世界強權之間的競爭，希望保留獨立自主。

巴西、俄羅斯、印度、中國及南非組成的「金磚國家」，22日在南非約翰尼斯堡舉行第1...
巴西、俄羅斯、印度、中國及南非組成的「金磚國家」，22日在南非約翰尼斯堡舉行第15次峰會。圖為會員國領袖合照。（Getty Images）

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