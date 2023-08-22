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中國總理李強承認 中美關係面臨困難 須雙方都拿出誠意

編譯中心／綜合報導
中國國務院總理李強（右）21日在北京會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。 (中新社)
中國國務院總理李強（右）21日在北京會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。 (中新社)

中國國務院總理李強21日在北京會見美中貿易全國委員會(USCBC)訪問團時表示，中國與美國的雙邊關係和經貿合作面臨一些困難。

據中國官方新華社報導，李強告訴美中貿易全國委員會主席葛士柏(Marc Casper)說，「當前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。」

李強還指，「中國正全面推進高質量發展和中國式現代化建設」，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。」  李強指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這既是我們自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律。」

路透報導說，李強發表這番言論之際，全球最大的兩個經濟體的關係正處於冰冷時期，也正值美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)據報預計8月底訪問中國的前夕。

葛士柏及代表團21日也會見中國工業和資訊化部部長金壯龍。工業和資訊化部發布聲明表示，兩人就中美工業發展合作等問題進行深入交流。

新華社報導，葛士柏等美方人士表示，美中貿委會支持發展健康穩定的美中雙邊關係和兩國經貿合作，為美中經濟增長注入巨大推動力。中國市場對提升美國企業競爭力至關重要。美中貿委會歡迎中國政府發出深化改革開放的信號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。

近年來，美中關係麻煩不斷，不斷趨向非常緊張。導致雙邊關係緊張的問題包括新疆的人權和強制勞動、香港國安法、關稅、高科技出口控制，以及中共當局在台海及南中國海強化軍事威脅等等。

美國之音報導，今年2月，中國軍事間諜汽球飄越美國本土領空後被擊落的事件直接導致雙方在多個領域的高層接觸中斷，令兩國關係降至歷史最低點。儘管國務卿布林肯、財政部長葉倫和拜登總統的氣候特使柯瑞近幾個月相繼訪中，但雙邊關係仍無多大改進。

 

李強 國務院 拜登

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