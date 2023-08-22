彭博：習近平淡化經濟危機 藉機擺脫前任「債務驅動成長」模式

中國18兆美元規模的經濟正在減速，消費者情緒疲軟、出口陷入困境、物價下跌，超過五分之一的年輕人失業，國家主席習近平 正面臨迄今為止最嚴峻的考驗，但外界質疑為何不見習近平有任何重要措施；彭博新聞21日指出，許多困境其實是習近平有意放手而為，因為他決心擺脫前任領導人「債務驅動成長」的模式。

報導指出，習近平放任經濟、未大動作刺激，最終目的就是想打破中國通過不透明的「影子銀行」融資投機性大樓建設、低回報項目來刺激成長的壞習慣。如房產龍頭碧桂園正處於違約邊緣，在全國各地有超過3000個待售項目；中植企業集團(中植系)暴雷、暫停支付款項後，也被大批民眾聚集抗議。

雖然電動車、太陽能、風能、電池等「新經濟」正蓬勃發展，旅行和餐飲等服務業支出也強勁反彈，但這些新的成長引擎尚無法彌補房地產 低迷的減速。

北京當局估計，「新經濟」今年上半年年成長率為6.5%，佔國內生產總值(GDP)比例略高於17%；房地產建設支出上半年卻下降近8%，而房地產加上相關行業對GDP的貢獻高達約20%。

房地產銷售已比2020年高峰下降約50%，影響不僅限房產公司和鋼鐵、水泥、玻璃等相關行業，還打擊了家庭信心，消費意願降低，對經濟形成二次打擊。花旗集團估計，當房地產占中國家庭財富的七成、銀行持有抵押品的四成時，就含有重大風險。各城市也不斷警告零工經濟、司機過多，這是勞動力需求疲軟的跡象。

現在問題是，習近平和中共 高層願意容忍多嚴重的衰退來換取經濟體質改善？一些經濟學家認為最壞情況下，目前路線將走向經濟停滯或「日本式泡沫化」。

習近平並不是放棄經濟成長目標，但他附加了許多其他條件。比如除了控制金融槓桿，他還多次告訴黨員和官員「不應為了高成長而犧牲國安、風險準備和污染」；在中共黨刊《求是》六月底文章中，習近平表示「大多數幹部能積極適應新的發展要求，但也有些幹部跟不上，以為發展就是上項目、搞投資、擴規模」，顯見他心中另有把尺。