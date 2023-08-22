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拜登夫婦赴夏威夷勘災 站百年老樹旁喊話：我們能度過危機

編譯俞仲慈／綜合21日電
拜登總統夫婦(前)勘察夏威夷野火災區拉海納，並慰問搜救人員。(Getty Images)
拜登總統夫婦(前)勘察夏威夷野火災區拉海納，並慰問搜救人員。(Getty Images)

夏威夷茂宜島(Maui)8日野火災害發生至今，累計有114人死亡，850人失蹤，拜登總統和第一夫人吉兒21日抵達茂宜島視察災情，並誓言聯邦政府「竭盡所能」協助災民重建家園，但拜登災後逾120小時未發言，被記者詢問時甚至回答「無可奉告」，引起外界抨擊。

提前結束太浩胡(Lake Tahoe)度假行程的拜登夫婦來到重災區拉海納(Lahaina)視察，站在一棵遭到火焚的百年老樹旁，為災民打氣並表示：「這棵大樹倖存下來是有原因，我深信這是非常有力的訊號，象徵我們能夠採取行動度過這場危機。」

同時白宮21日也宣布，任命聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)地區負責人芬頓(Bob Fenton)擔任茂宜島災害首席聯邦協調負責人，以領導需耗時多年的災後重建工作。

拜登總統夫婦(中)在夏威夷州長葛林夫婦引導下，勘察夏威夷野火災區拉海納。(美聯社...
拜登總統夫婦(中)在夏威夷州長葛林夫婦引導下，勘察夏威夷野火災區拉海納。(美聯社)

夏威夷州民主黨籍聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)表示，截至20日為止，救難人員已經搜索災區約85%範圍，因此失蹤人數從原本2000多人減至850人，茂宜郡長比森(Richard Bissen)坦承：「隨著搜救行動展開，我們對這些數字既覺得感傷，又鬆了一口氣。」不過目前仍有近2000位災民無電可用，還有約1萬人網路斷訊，而且茂宜島西部部分地區飲水仍有安全疑慮。

根據報導，目前約1000多名聯邦官員在災區協助救災，FEMA局長克里斯威爾(Deanne Criswell)表示聯邦政府已向8000受災戶，發放超過850萬元救難金，其中包括360萬元的租屋補助。

夏威夷州拉海納居民在拜登總統到訪時，在路邊舉起標語稱「拉海納現在亟需救助」。(美...
夏威夷州拉海納居民在拜登總統到訪時，在路邊舉起標語稱「拉海納現在亟需救助」。(美聯社)

另一方面，當茂宜島百年火災發生後數天，拜登始終未發表感言，遭到前總統川普等共和黨人強力抨擊，甚至8月13日當天，拜登被記者問到茂宜島不斷增加的死亡人數有何感想時，竟然回答：「無可奉告。」 引起輿論一陣譁然。

總統史學者布林克利(Douglas Brinkley)直言：「我認為拜登犯了一個錯誤，就像救災72小時一樣，總統也有負起療愈災民悲痛的責任，他原本對此很擅長，但不知出於何種原因，他變得反應遲鈍。」

拜登總統搭乘陸戰隊一號直升機，勘察夏威夷野火災區拉海納。(Getty Image...
拜登總統搭乘陸戰隊一號直升機，勘察夏威夷野火災區拉海納。(Getty Images)

拜登 茂宜島 夏威夷州

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