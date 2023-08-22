緩解加州乾旱野火 颶風喜萊莉降雨不如預期

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為加州教堂市的汽車泡在水裡。(Getty Images)

近幾年來，有鑑於乾旱和野火不斷，許多加州居民都樂見能來場大雨；不過熱帶風暴喜萊莉(Hilary)本周過境下加利福尼亞半島(Baja California)，帶來6到10吋的降雨，卻與加州居民所預期，能緩解乾旱和野火的大雨，相差甚遠。

根據美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)，加州在經歷了史上最乾旱的三年後，該州大部分地區目前都已脫離乾旱狀態；今年冬天由大氣河(atmospheric river)引發的風暴系統，在加州各地帶來洪水 和破壞，但也緩解加州各地嚴重乾旱狀況，包括洛杉磯和聖地牙哥等地；這兩個地區也剛好都位在喜萊莉的行經路線上。

根據由加州水資源廳(California Department of Water Resources)架構的「加州水務觀察」(California Water Watch)，冬季大雨以及內華達山脈創紀錄的降雪量，讓該州許多水庫的蓄水量遠高於歷史平均水平。

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為加州太陽谷的公路因積水太深而關閉。(Getty Images)

野火雖然仍在加州各地造成威脅，但與五年平均火災事件和燒毀面積相比，今年野火季節所造成的破壞，相對小了許多。

加州森林防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)信息主管福克斯沃西(Robert Foxworthy)表示：「本季動靜較少，是因為我們在冬季有大量的降雨和降雪，有幾次甚至是出現破紀錄的降雨雪量。」

洛杉磯加州大學 (University of California, Los Angeles)大氣與海洋科學教授霍爾(Alex Hall)指出，氣候變遷 導致乾旱或降雨氣候變得更加嚴重。

「結果就是，我們的確有影響更深遠的極端情況，」霍爾表示，「這些氣候變得更常見，破壞力更強。民眾曾用過『鞭刑』(whiplash)這個詞來形容。」

「天氣鞭刑」(weather whiplash)意思是兩種極端和相反的天氣之間的快速轉變，與全球暖化下的氣候變遷有關係，例如從乾旱或火災到洪水、從嚴寒、大雪、熱浪等情況。