颶風喜萊莉轉弱為熱帶風暴 南加豪雨不斷 恐超百年雨量

受到颶風減弱的熱帶風暴帶來龐大水氣，南加洛杉磯20日降下大雨，行人冒著風雨穿過好萊塢大道。 （美聯社)

颶風喜萊莉 (Hilary)20日已降為熱帶風暴，登陸墨西哥造成至少一人死亡；南加州 自19日夜晚狂風暴雨，當局示警喜萊莉轉弱僅為風勢強度，但最要提防的是致災性降雨造成的洪患，內華達州南部也升高戒備。

喜萊莉颶風20日過境下加州半島(Baja California)，轉弱成為熱帶風暴，風速約每小時70哩。

加州州長紐森已宣布加州進入緊急狀態。拜登總統20日表示聯邦隨時待命進行緊急救難。

天氣預報表示，喜萊莉是過去84年來第一個登陸南加 州的熱帶風暴，致災洪水20日淹沒墨西哥乾燥的下加州街道；人們逐漸擔心，洪災可能影響下加州以北至愛達荷州地區。

喜萊莉在墨西哥沿岸、恩瑟納達(Ensenada)南方約150哩處的人口稠密區降下豪雨，提璜納(Tijuana)地區20日傍晚出現土石流，威脅美國南部邊境山丘上的建築物；恩瑟納達與提璜納關閉所有海灘，並開放數間綜合運動場與政府辦公室當作避難所。

南加的聖伯納汀諾郡最先感受到風勢雨勢，宣布進入緊急狀態，州長紐森在下午視察該郡緊急救難指揮中心，前一天已發出居民強制遷令，以防被水困。

受到颶風減弱的熱帶風暴帶來的龐大水氣，南加洛杉磯市20日降下大雨，范奈司地區已經積水，行車不便。(美聯社)

南加州至少900萬人在颶風登陸前收到洪災警告，稱降雨會在以往陽光普照的南加州地區出現。

從聖地牙哥到洛杉磯，土石泥巴濺到公路上，暴雨洪水讓排水系統宣洩不及，樹枝掉落地面，氣象當局20日下午另針對聖地牙哥郡東部發布龍捲風警報。聖地牙哥和棕櫚泉兩地自午夜就已開始大雨，降雨量至20日下午，已破自2003年來的紀錄。

全美第二大的洛杉磯聯合學區總監卡瓦略(Alberto Carvalho)20日宣布，該學區21日因應颶風停課。

南加州遭遇喜萊莉豪雨侵襲之外，20日下午2時41分還發生芮氏規模5.5的地震，震央位於范杜拉郡(Ventura)歐亥市(Ojai)附近；主震過後餘震不斷，最大達芮氏規模3.6。

喜萊莉挾帶豐富水氣，可能在西部州降下百年未見的雨量，且可能成為雨量影響內華達州、俄勒岡州與愛達荷州最劇烈的熱帶氣旋。

喜萊莉22日預料仍會以熱帶風暴抵達內華達州中部，之後才會消散；若確實登陸內華達州，將成為該州史上第一個熱帶風暴。

受到颶風減弱的熱帶風暴帶來的龐大水氣，南加洛杉磯市20日降下大雨，氣象局示警要防範致災性洪患。(美聯社)

國家颶風中心(NHC)表示，加州時間20日下午2時許，喜萊莉位於聖地牙哥東南南方約115哩處，該風暴最大持續風速為每小時60哩，並以時速接近25哩的速度朝西北方前進。

NHC主任布倫南(Michael Brennan)表示，民眾最應該提防的是降雨，部分地區的降雨量可能超過往年的年降雨量。

喜萊莉只是近期侵襲美加墨的主要天災之一， 恩瑟納達與提璜納關閉所有海灘，並開放數間綜合運動場與政府辦公室當作避難所。

墨西哥聖羅薩利亞(Santa Rosalia)一名駕駛19日開車試圖穿越水流時慘遭滅頂，並被水流沖走，下加州Mulege鎮的救災人員另救出四人；在加州，洛杉磯的消防隊員也在洛杉磯河中，救起一人。