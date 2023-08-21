我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

WSJ：IKEA逆向操作 以經營新模式進駐舊金山市區

編譯廖振堯／綜合20日電
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

從2020年開始舊金山市中心似乎陷入困境，新冠疫情期間離開的數千名上班族再也沒有回來、又遭逢科技業裁員；諾斯崇百貨公司(Nordstrom)、服飾店Banana Republic等零售商因客流量減少而決定離開或縮減規模。除此之外，犯罪、遊民、毒品等問題也嚇走不少零售商。但宜家家居(IKEA)卻認為它可以透過新營業模式，在充滿挑戰的舊金山取得成功。

華爾街日報報導，宜家23日將在市區Mid-Market的一座購物中心開設新門市，但這家新門市不是最常見的大型完整賣場，而是迎合休閒購物者、上班族的簡約版本。店經理阿卡林(Arda Akalin)表示，進駐該地區的目標是為中心市場街區帶來更多就業機會、更多人流和商業活動，他們確實覺得此地點可行。

宜家先前曾說全球對其家具、居家用品的需求更甚於以往，因其產品性價比很好。而這推動了一波展店潮，宜家已在美國開設54家門市，其22億元擴張計畫預計2026年以前將再增加17家門市，維吉尼亞、馬里蘭和德州今年內都會有新店開張。

但這些新地點並非都是提供完整產品系列的典型郊區賣場，新經營模式之一是「計畫和訂購」(plan and order)，顧客可以現場諮詢並規畫擺設，然後訂購商品再送貨。宜家在美有三家分店以此模式經營，兩家在洛杉磯，一家本月稍早維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)開幕。

另一種新模式則是更緊湊的「市中心型」商店，例如即將在舊金山中心市場街區的店，針對客群與郊區不同。這種模式的產品選擇減少，僅賣宜家逾萬種品項的25%至50%。阿卡林表示，這種店將專注於小空間生活，所以照明、廚具、儲物櫃等商品列為優先，現場沒有家具倉庫可供顧客購買床架或書櫃，但仍會展示並可以訂購。

宜家已在倫敦、孟買和巴黎等城市開設多家市中心型商店，目前經營狀況良好。但此模式初期其實經營不順，馬德里、上海和華沙的門市都因此結束營業；位於紐約皇后區的美國第一家市中心商店的客流量未達預期，去年12月亦曾一度關門。

阿卡林說，宜家吸取的教訓之一是市中心型店的效果要好，那宜家最好直接擁有該建築，可以改造內部以滿足特定需求。即將在舊金山中心市場街區開幕的店，便是未吸引到任何租戶而空置七年的購物中心，2020年由宜家母公司Ingka集團買下。

舊金山 維吉尼亞州 零售商

上一則

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

下一則

雨過天晴？ 杭特認罪協議破裂 還是讓拜登操心

延伸閱讀

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區
自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路

自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路
封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱
美國現象／127年老字號 海錨啤酒關門

美國現象／127年老字號 海錨啤酒關門

熱門新聞

颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03
賴清德(中)在巴拉圭機場揮手。(美聯社)

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

2023-08-20 12:18

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥