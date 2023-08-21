趨勢報告：購物中心 比疫前更繁榮 商戶租用更多 人流量也成長

許多大型購物中心在疫情過後逐漸復蘇，民眾除了購物之外，還樂於享受購物中心的休閒氣氛。(Getty Images)

美國的購物中心並未如專家長年警告一般的逐漸消失，而是在適應新環境；市場趨勢分析公司Coresight Research最新報告顯示，購物中心反較新冠疫情 前更欣欣向榮，不但商戶租用增加，人流量也成長。

根據Coresight Research在6月公布的最新報告，與2019年相比，位在富裕地區且消費者年收入超過20萬元的頂級購物中心，2022年人流量成長了12%，低階購物中心人流量則增加了10%；頂級購物中心在2020年到2022年之間的收入出現5%的年成長率，在2022年達75億元；儘管低階購物中心收入略顯落後，僅達64億元，但年成長率更亮眼，達近9%。

平均而言，頂級購物中心在2022年的出租率超過95%，而低階購物中心空間出租率也有89%，雖然略低於疫情前的水平，但前景仍充滿希望。

Coresight Research執行長溫絲維格(Deborah Weinswig)表示：「入住率是購物中心健康狀況的第一指標，任何高於92%的數字都代表著表現非常良好。」

世邦魏理仕(CBRE)美國零售業 研究主管伊斯內爾(Brandon Isner)指出，購物中心想要保持競爭力和吸引力，並不一定要瞄準100%入住率目標，商家關門並不等同購物中心型態陷入困境。

「對去購物中心的人來說，他們會希望每隔一段時間就有新商店。看看我們說話時被騰出來的Bed Bath & Beyond(BBB)零售空間就知道，事實證明這對零售業來說其實是一件好事，」伊斯內爾說，「房東很樂意收回這些空間，因為他們可以重新租出去，收取更高的租金。且因為許多購物中心都為在貿易區中心地位，對那些一直以來都想入住的零售商 來說，這也給予了他們進入市場的機會。」

租賃流動率較低，閒置零售空間較少，意味著購物中心可以吸引最受歡迎且賺錢的零售商；溫絲維格指出：「購物中心應該是一個活生生的有機體，而品牌則有自己的生命周期。」

過去十年各界對電子商務終將取代實體購物商場的擔憂，伊斯內爾表示，雖然電子商務帶來變革，但認為它將消滅實體零售業的想法過於狹隘，並沒有看到整個局面。

Coresight指出，同時擁有實體和線上渠道的全渠道營銷，則是不斷推動購物中心成長的主要因素；且不少純數位品牌，包括Warby Parker、Allbirds和Wayfair也都開始搶占購物中心位置，好能以低成本來擴大影響力。