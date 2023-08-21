我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

雨過天晴？ 杭特認罪協議破裂 還是讓拜登操心

記者胡玉立／綜合報導
杭特拜登(左)官司纏身，帶給拜登總統(右)不少麻煩。圖為今年2月兩父子在雪城機場步下空軍一號總統專機。(路透)
杭特拜登(左)官司纏身，帶給拜登總統(右)不少麻煩。圖為今年2月兩父子在雪城機場步下空軍一號總統專機。(路透)

拜登總統現年53歲的次子杭特•拜登(Hunter Biden)多年來惹出的法律麻煩，6月一度出現「雨過天晴」跡象。拜登幕僚透露，幾乎天天與子孫交談的拜登，面對兒子的法律麻煩明顯結束，欣慰之際，杭特還到白宮與父母共度兩周。怎料局勢發展出人意料，結束言之過早，傷害仍將延續。

華盛頓郵報採訪了匿名白宮幕僚和官員，談到競選連任的拜登，如何看待愛子杭特帶來的種種麻煩，以及共和黨不斷抓著杭特窮追猛打，拜登家族感受為何。

6月，杭特與在2018年生下私生子的阿肯色州女子就子女撫養費達成和解，另同意與司法部就聯邦逃漏稅和非法持有槍枝罪達成認罪協議、藉此免於入獄。

知情人士透露，一天後，拜登夫婦即在白宮迎接杭特和他妻子及幼子；接下來兩周，杭特出席拜登接待印度總理國宴、兩度至大衛營(Camp David)度假。顯示拜登仍與愛子維持密切關係。

不料，認罪協議意外破裂，導致司法部長加蘭德(Merrick Garland )任命調查杭特的聯邦檢察官魏斯(David Weiss)為特別檢察官，繼續針對杭特刑事調查。親近拜登人士透露，拜登感到措手不及。

多位拜登幕僚和顧問指出，拜登對子女的情感可以理解，但也讓他競選活動複雜化，特別是他不願制定戰略，甚至不願討論杭特帶來的政治問題。多數幕僚擔心杭特惹的麻煩會對拜登造成個人傷害，卻都極力避免與總統討論此事，因為他們認為拜登不歡迎別人為此提供建言和想法。

隨著共和黨人繼續調查杭特，試圖損害拜登連任機會，拜登的政治壓力持續增加。但歐巴馬總統前高級顧問艾哲洛(David Axelrod)表示，儘管政治上確實對拜登帶來不便，但不致造成重大打擊。

曾任第一夫人吉兒·拜登新聞秘書的拉羅薩(Michael LaRosa) 表示，「對拜登家庭來說，政治不該牽扯子女。攻擊他們家人來獲取政治利益，讓他們極其痛苦；不管攻擊變得多頻繁，還是會讓他們受傷。」

吉兒·拜登 白宮 司法部

上一則

WSJ：IKEA逆向操作 以經營新模式進駐舊金山市區

下一則

拜登家族太浩湖度假 向億萬富豪史泰爾租莊園

延伸閱讀

Politico：拜登9月訪越南 將簽戰略夥伴協議

Politico：拜登9月訪越南 將簽戰略夥伴協議
夏威夷野火仍蔓延 國防部派700軍人、海防隊140人撲救

夏威夷野火仍蔓延 國防部派700軍人、海防隊140人撲救
從茂宜島末日大火 論兩黨反應及政策

從茂宜島末日大火 論兩黨反應及政策
拜登期待秋季會習近平 延續峇里島對話

拜登期待秋季會習近平 延續峇里島對話

熱門新聞

颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03
賴清德(中)在巴拉圭機場揮手。(美聯社)

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

2023-08-20 12:18

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥