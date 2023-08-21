雨過天晴？ 杭特認罪協議破裂 還是讓拜登操心

杭特拜登(左)官司纏身，帶給拜登總統(右)不少麻煩。圖為今年2月兩父子在雪城機場步下空軍一號總統專機。(路透)

拜登總統現年53歲的次子杭特•拜登(Hunter Biden)多年來惹出的法律麻煩，6月一度出現「雨過天晴」跡象。拜登幕僚透露，幾乎天天與子孫交談的拜登，面對兒子的法律麻煩明顯結束，欣慰之際，杭特還到白宮 與父母共度兩周。怎料局勢發展出人意料，結束言之過早，傷害仍將延續。

華盛頓郵報採訪了匿名白宮幕僚和官員，談到競選連任的拜登，如何看待愛子杭特帶來的種種麻煩，以及共和黨不斷抓著杭特窮追猛打，拜登家族感受為何。

6月，杭特與在2018年生下私生子的阿肯色州女子就子女撫養費達成和解，另同意與司法部 就聯邦逃漏稅和非法持有槍枝罪達成認罪協議、藉此免於入獄。

知情人士透露，一天後，拜登夫婦即在白宮迎接杭特和他妻子及幼子；接下來兩周，杭特出席拜登接待印度總理國宴、兩度至大衛營(Camp David)度假。顯示拜登仍與愛子維持密切關係。

不料，認罪協議意外破裂，導致司法部長加蘭德(Merrick Garland )任命調查杭特的聯邦檢察官魏斯(David Weiss)為特別檢察官，繼續針對杭特刑事調查。親近拜登人士透露，拜登感到措手不及。

多位拜登幕僚和顧問指出，拜登對子女的情感可以理解，但也讓他競選活動複雜化，特別是他不願制定戰略，甚至不願討論杭特帶來的政治問題。多數幕僚擔心杭特惹的麻煩會對拜登造成個人傷害，卻都極力避免與總統討論此事，因為他們認為拜登不歡迎別人為此提供建言和想法。

隨著共和黨人繼續調查杭特，試圖損害拜登連任機會，拜登的政治壓力持續增加。但歐巴馬總統前高級顧問艾哲洛(David Axelrod)表示，儘管政治上確實對拜登帶來不便，但不致造成重大打擊。

曾任第一夫人吉兒·拜登 新聞秘書的拉羅薩(Michael LaRosa) 表示，「對拜登家庭來說，政治不該牽扯子女。攻擊他們家人來獲取政治利益，讓他們極其痛苦；不管攻擊變得多頻繁，還是會讓他們受傷。」