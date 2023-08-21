拜登家族太浩湖度假 向億萬富豪史泰爾租莊園

拜登(右)總統偕家人赴內華達州太浩湖度假，圖為拜登周末前往教會禮拜。(Getty Images)

拜登總統夫婦、兒子杭特‧拜登 和其他家庭成員18日起至內華達州太浩湖(Lake Tahoe)度假七天；他們選擇租借億萬富豪、氣候維權者史泰爾(Tom Steyer)位於太浩湖畔東側格蘭布魯克(Glenbrook)社區的湖濱莊園。

66歲的史泰爾和妻子泰勒(Kat Taylor)是在2017年購置這座占地三英畝的六臥豪宅；房地產網站Redfin估計該莊園目前價值1800萬元。史泰爾夫婦在拜登家庭抵達時並不在場。白宮 表示，拜登夫婦是以公平的市場價格租借該宅第。

史泰爾長期投入環保和慈善事業，也是前紐約對沖基金創始人。他曾競選2020年民主黨 總統提名，但未能獲得支持，並在前四場州初選後退出；拜登最終贏得黨內提名並擊敗時任共和黨總統川普。

白宮表示，杭特與妻子梅麗莎‧柯恩(Melissa Cohen)和三歲小兒子波(Beau)乘坐商業航班自行抵達太浩湖。

拜登夫婦和女兒艾許莉(Ashley Biden)、孫女梅西(Maisy)、娜歐蜜(Naomi)及娜歐蜜丈夫·尼爾(Peter Neal)先行乘坐空軍一號抵達內華達州入住莊園。

拜登19日並至位在格蘭布魯克南方的度假勝地-西風灣(Zephyr Cove)，參加小鎮上一座天主教堂的彌撒。

現年53歲的杭特正面臨特別檢察官調查其逃稅指控。80歲的拜登18日在大衛營記者會上被問及此案時，拒絕發表評論。拜登將於21日前往夏威夷視察茂宜島野火災情。

目前不清楚史泰爾的投資是否會給拜登帶來潛在利益衝突。消息人士去年8月告訴紐約郵報(NYP)，拜登及其家人曾在民主黨金主、紐約對沖基金大亨遺孀瑪麗亞·奧爾溫(Maria Allwin)位於南卡羅來納州基窪島(Kiawah Island)的九臥豪宅，度假七天，而且「沒有付錢」。